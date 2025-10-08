Μικρά βήματα προόδου εν μέσω συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη Γάζα: Το Ισραήλ δέχεται μερική αποχώρηση, η Χαμάς ζητά εγγυήσεις

Στη Σαρμ ελ-Σέιχ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με μεσολαβητές από ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτο. Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ (20 σημεία) είναι στο τραπέζι — το Ισραήλ την έχει αποδεχτεί, αλλά η Χαμάς ζητά εγγυήσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόταση και οι όροι

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Χαμάς έχει αποδεχθεί κατ’ αρχήν να συμμετάσχει στη διαδικασία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση την εγγύηση ότι ο πόλεμος «δεν θα επαναληφθεί». Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει σε μερική αποχώρηση από τη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.

Επίσης χθες, το κρατικό μέσο ενημέρωσης Al Qahera News μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Η πρόταση προβλέπει μια σταδιακή διαδικασία: πρώτα ανθρωπιστική εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών, στη συνέχεια ανταλλαγή κρατουμένων και τέλος συμφωνία για πολιτική μετάβαση στην περιοχή.

Ωστόσο, η αμοιβαία δυσπιστία καθυστερεί τις αποφάσεις, με το Τελ Αβίβ να ζητά συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Από την άλλη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί και ανθρωπιστική κρίση

Παρά τις διαπραγματεύσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς.

Οι εκρήξεις ακούγονταν όλη τη νύχτα σε περιοχές της πόλης Χαν Γιουνές και της Ράφα, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Η UNICEF προειδοποίησε ότι λόγω της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού και καυσίμων, νεογνά μοιράζονται μάσκες οξυγόνου στα ελάχιστα νοσοκομεία που παραμένουν λειτουργικά. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «ανθρωπιστική καταστροφή σε εξέλιξη».

Η διεθνής πίεση και οι πολιτικές ισορροπίες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος προσπαθούν να εξασφαλίσουν γραπτή δέσμευση των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι μια σταθερή συμφωνία είναι «ζήτημα ημερών, όχι εβδομάδων», ωστόσο διπλωμάτες αναγνωρίζουν πως η διαδικασία παραμένει εύθραυστη.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οι πιέσεις αυξάνονται. Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν άμεση συμφωνία για την απελευθέρωση των συγγενών τους, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ με συνθήματα «Φέρτε τους πίσω τώρα».

Σκιά πολέμου στη δεύτερη επέτειο

Οι εξελίξεις έρχονται στη σκιά της δεύτερης επετείου των επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και απήχθησαν περισσότεροι από 250 πολίτες.

Χθες, δύο χρόνια μετά, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Ισραήλ σε τελετές μνήμης, ζητώντας «να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά όχι η δικαιοσύνη».

Το επόμενο βήμα

Διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι η επόμενη 48ωρη περίοδος θα είναι καθοριστική. Εάν υπάρξει προσχέδιο συμφωνίας, θα ακολουθήσει ανακοίνωση κοινής δέσμευσης για κατάπαυση του πυρός. Αν όχι, το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο τομέα της Γάζας.

Παρά την ένταση, η σημερινή φάση δείχνει για πρώτη φορά μετά από μήνες ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης — έστω και υπό τη σκιά των όπλων.

