search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 06:30

Μικρά βήματα προόδου εν μέσω συνεχιζόμενων βομβαρδισμών στη Γάζα: Το Ισραήλ δέχεται μερική αποχώρηση, η Χαμάς ζητά εγγυήσεις

08.10.2025 06:30
gaza bombing

Στη Σαρμ ελ-Σέιχ συνεχίζονται οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς με μεσολαβητές από ΗΠΑ, Κατάρ και Αίγυπτο. Η πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ (20 σημεία) είναι στο τραπέζι — το Ισραήλ την έχει αποδεχτεί, αλλά η Χαμάς ζητά εγγυήσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόταση και οι όροι

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Χαμάς έχει αποδεχθεί κατ’ αρχήν να συμμετάσχει στη διαδικασία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση την εγγύηση ότι ο πόλεμος «δεν θα επαναληφθεί». Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δηλώνει έτοιμο να προχωρήσει σε μερική αποχώρηση από τη Γάζα, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων.

Επίσης χθες, το κρατικό μέσο ενημέρωσης Al Qahera News μετέδωσε πως η Χαμάς ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ο Μαρουάν Μπαργούτι – ο γνωστότερος παλαιστίνιος ηγέτης στις ισραηλινές φυλακές – στο πλαίσιο των έμμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ για τον κατάλογο των προσώπων που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για τον επαναπατρισμό των ομήρων.

Η πρόταση προβλέπει μια σταδιακή διαδικασία: πρώτα ανθρωπιστική εκεχειρία διάρκειας 30 ημερών, στη συνέχεια ανταλλαγή κρατουμένων και τέλος συμφωνία για πολιτική μετάβαση στην περιοχή.

Ωστόσο, η αμοιβαία δυσπιστία καθυστερεί τις αποφάσεις, με το Τελ Αβίβ να ζητά συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Στην απάντησή της στο σχέδιο Τραμπ, η Χαμάς ανέφερε την Παρασκευή πως είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους για να εξασφαλιστεί «το τέλος του πολέμου» και η «πλήρης ισραηλινή απόσυρση» από τον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο.

Όμως δεν έκανε καμιά αναφορά στον αφοπλισμό της, στοιχείο κλειδί της πρότασης, τονίζοντας εξάλλου ότι εννοεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον της Γάζας, κάτι που δεν προβλέπει το αμερικανικό σχέδιο.

Από την άλλη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαιώνει πως υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ, όμως ταυτόχρονα διαμηνύει πως ο στρατός του θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας, που κατά ισραηλινές πηγές ελέγχει σήμερα κατά περίπου 75%. Επιμένει ακόμη πως θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Συνεχιζόμενοι βομβαρδισμοί και ανθρωπιστική κρίση

Παρά τις διαπραγματεύσεις, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, με το επιχείρημα ότι στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χαμάς.

Οι εκρήξεις ακούγονταν όλη τη νύχτα σε περιοχές της πόλης Χαν Γιουνές και της Ράφα, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης αναφέρουν δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία. Η UNICEF προειδοποίησε ότι λόγω της έλλειψης ιατρικού εξοπλισμού και καυσίμων, νεογνά μοιράζονται μάσκες οξυγόνου στα ελάχιστα νοσοκομεία που παραμένουν λειτουργικά. Ο ΟΗΕ κάνει λόγο για «ανθρωπιστική καταστροφή σε εξέλιξη».

Η διεθνής πίεση και οι πολιτικές ισορροπίες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ και η Αίγυπτος προσπαθούν να εξασφαλίσουν γραπτή δέσμευση των δύο πλευρών μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι μια σταθερή συμφωνία είναι «ζήτημα ημερών, όχι εβδομάδων», ωστόσο διπλωμάτες αναγνωρίζουν πως η διαδικασία παραμένει εύθραυστη.

Στο εσωτερικό του Ισραήλ, οι πιέσεις αυξάνονται. Οι οικογένειες των ομήρων ζητούν άμεση συμφωνία για την απελευθέρωση των συγγενών τους, ενώ διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ με συνθήματα «Φέρτε τους πίσω τώρα».

Σκιά πολέμου στη δεύτερη επέτειο

Οι εξελίξεις έρχονται στη σκιά της δεύτερης επετείου των επιθέσεων της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου 2023, στις οποίες σκοτώθηκαν περίπου 1.200 Ισραηλινοί και απήχθησαν περισσότεροι από 250 πολίτες.

Χθες, δύο χρόνια μετά, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στο Ισραήλ σε τελετές μνήμης, ζητώντας «να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά όχι η δικαιοσύνη».

Το επόμενο βήμα

Διπλωματικές πηγές υποστηρίζουν ότι η επόμενη 48ωρη περίοδος θα είναι καθοριστική. Εάν υπάρξει προσχέδιο συμφωνίας, θα ακολουθήσει ανακοίνωση κοινής δέσμευσης για κατάπαυση του πυρός. Αν όχι, το Ισραήλ φέρεται έτοιμο να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον νότιο τομέα της Γάζας.

Παρά την ένταση, η σημερινή φάση δείχνει για πρώτη φορά μετά από μήνες ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικής λύσης — έστω και υπό τη σκιά των όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
water new
ΥΓΕΙΑ

Εμφιαλωμένο νερό: Τα επικίνδυνα επίπεδα μικροπλαστικών αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

dritsas-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

akinita2 new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες προτιμούν τα ακίνητα: Αποτελούν το 70% της περιουσίας τους – Αποστρέφονται χρηματοοικονομικά προϊόντα  

axepa-nosokomeio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τρεις τραυματίες σε σύγκρουση οχημάτων στην Κατερίνη – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 10:40
water new
ΥΓΕΙΑ

Εμφιαλωμένο νερό: Τα επικίνδυνα επίπεδα μικροπλαστικών αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

dritsas-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ορκίστηκε βουλευτής ο Δρίτσας – Εντός της ημέρας η ανεξαρτητοποίηση του 

1 / 3