Πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία: Οι πιέσεις στον Μακρόν για παραίτηση και το τελεσίγραφο στον Λεκορνί

Η πολιτική κρίση στη Γαλλία βαθαίνει, καθώς ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται στο επίκεντρο ασφυκτικών πιέσεων από την αντιπολίτευση, την κοινή γνώμη και ακόμη και από πρώην συμμάχους του, να παραιτηθεί ή να προκηρύξει νέες εκλογές.

Ο πρόεδρος, αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη θεσμική κρίση της θητείας του, έχει δώσει στον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί προθεσμία έως την Τετάρτη για να σχηματίσει μια βιώσιμη κυβέρνηση συναίνεσης — διαφορετικά, όπως δήλωσε, «θα αναλάβει τις ευθύνες του».

Η κρίση εμπιστοσύνης και το πολιτικό αδιέξοδο

Η Γαλλία βρίσκεται σε παρατεταμένο πολιτικό αδιέξοδο από τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης και τις πρόωρες εκλογές που ακολούθησαν, οι οποίες δεν έδωσαν πλειοψηφία σε κανένα κόμμα. Οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να εξασφαλίσουν σταθερή κοινοβουλευτική στήριξη, ενώ η κοινωνική δυσαρέσκεια αυξάνεται για ζητήματα όπως η ακρίβεια, η ανεργία και η ανασφάλεια.

Η παραίτηση του Λεκορνί, μετά από λίγες μόλις ημέρες στην πρωθυπουργία, ανέδειξε τη θεσμική παράλυση που πλήττει το πολιτικό σύστημα. Ο Μακρόν τον επανέφερε προσωρινά, ζητώντας του να διερευνήσει κάθε δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης «εθνικής ευθύνης», ικανής να εγκρίνει τον προϋπολογισμό και να διατηρήσει τη χώρα λειτουργική.

«Μέχρι την Τετάρτη»: το τελεσίγραφο Μακρόν

Σύμφωνα με το προεδρικό μέγαρο, ο Λεκορνί έχει διορία έως το βράδυ της Τετάρτης για να καταλήξει σε συμφωνία με τους ηγέτες των κύριων πολιτικών δυνάμεων.

Αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, ο Μακρόν προσανατολίζεται σε δραστικές κινήσεις: είτε σε νέο κύκλο βουλευτικών εκλογών είτε, όπως διαρρέεται, σε πρωτοβουλία σχηματισμού κυβέρνησης τεχνοκρατών.

Η φράση του «θα πάρω τις ευθύνες μου» ερμηνεύεται από πολλούς ως προειδοποίηση ότι δεν αποκλείει καν το ενδεχόμενο παραίτησης — σενάριο που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητο για τη γαλλική προεδρία.

Πολιτικές ρωγμές και απώλεια στήριξης

Πρώην συνεργάτες του προέδρου, όπως ο Εντουάρ Φιλίπ, καλούν πλέον ανοιχτά τον Μακρόν να «δώσει διέξοδο» στην κρίση, είτε με εκλογές είτε με αποχώρηση. Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη ριζοσπαστική αριστερά του Μελανσόν έως τη δεξιά της Μαρίν Λεπέν, τον κατηγορούν ότι έχει «απολέσει κάθε επαφή με τη χώρα».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του προέδρου, ενώ τα συνδικάτα και οι φοιτητικές οργανώσεις προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις αν η πολιτική στασιμότητα συνεχιστεί.

Το δίλημμα Μακρόν

Το Ελιζέ γνωρίζει πως κάθε επιλογή ενέχει κινδύνους. Οι νέες εκλογές ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω την ακροδεξιά, ενώ μια τεχνοκρατική λύση μπορεί να θεωρηθεί παράκαμψη της δημοκρατικής νομιμότητας. Ωστόσο, η παραμονή του Μακρόν χωρίς σταθερή κυβέρνηση θα παγώσει τη νομοθετική λειτουργία και θα επιτείνει τη θεσμική φθορά.

Η Τετάρτη μοιάζει έτσι να είναι ημέρα ορόσημο όχι μόνο για τον πρόεδρο, αλλά και για το ίδιο το μέλλον της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Οι ανίκανοι», το αιχμηρό πρωτοσέλιδο της Liberation για το νέο πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία

Με πρωτοσέλιδο τίτλο: «Οι ανίκανοι» («Les Incapables») η γαλλική Liberation στηλιτεύει τη συνεχιζόμενη πολιτική κρίση που σαρώνει τη Γαλλία και δείχνει ξεκάθαρα τους υπαίτιους για το χάος, την ώρα που φουντώνουν τα σενάρια για κάλπες.

Επιμένοντας στις πολιτικές του, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει βυθίσει τη χώρα σε μια νέα κρίση, αναφέρει η εφημερίδα. Η μόνη του απάντηση, μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορορνί: να του αναθέσει την ηγεσία των «τελικών διαπραγματεύσεων» πάνω σε μια μυστηριώδη «πλατφόρμα δράσης».

Στο εξώφυλλο εικονίζονται τρία πρόσωπα που η γαλλική εφημερίδα θεωρεί τους υπεύθυνους της κρίσης: ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί που παραιτήθηκε και ο Μπρουνό Ρεταγιό συντηρητικός πολιτικός, του οποίου η δημόσια διαφωνία με τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου υπήρξε καθοριστική.

Τις τελευταίες ώρες, έχουν φουντώσει τα σενάρια για νέες κάλπες, με τον «στριμωγμένο» Γάλλο πρόεδρο να φέρεται να έχει επιλέξει ως πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής του πρώτου γύρου των νέων βουλευτικών εκλογών την Κυριακή 16 Νοεμβρίου και του δευτέρου μία εβδομάδα μετά στις 23 Νοεμβρίου.

