search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 09:39
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.10.2025 00:40

Επίθεση στο αυτοκίνητο του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα (Video)

08.10.2025 00:40
noboa equador

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα λιθοβολήθηκε από όχλο που το περικύκλωσε καθώς έφθανε σε εκδήλωση στην επαρχία Κανιάρ.

Η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ινές Μανσάνο ανέφερε πως το αυτοκίνητο του Νομπόα έφερε «σημάδια από σφαίρες» και έκανε λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του προέδρου.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού δεν τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Οι αρχές προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις. «Σε βάρος των συλληφθέντων θα ασκηθεί δίωξη για τρομοκρατία και απόπειρα δολοφονίας», υπογραμμίζεται σε ανάρτηση της προεδρίας του Ισημερινού στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Πελικό κατέθεσε στο δικαστήριο ότι άνδρας που καταδικάστηκε για βιασμό της συζύγου του Ζιζέλ γνώριζε τα πάντα

Αμετανόητος ο Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί για την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου

Μελόνι: «Έγινε καταγγελία σε βάρος μου, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με την κατηγορία συμμετοχής σε γενοκτονία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη – Έφτασε στα δικαστήρια ο ηθοποιός (Video)

ROUSSOPOULOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι

sev-theodoropoulos-45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι ΣΕΒ για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ενέργεια στο επίκεντρο

karkinos_0208_1920-1080_2_new
ΥΓΕΙΑ

Ποια είναι η «έξυπνη» εξέταση που εντοπίζει έγκαιρα τα «αόρατα» συμπτώματα του καρκίνου

katerina-thanou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Θάνου: «Ο στίβος είναι άγριο άθλημα – Υπάρχουν θέματα που δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
svitailo-new
LIFESTYLE

Ιβάν Σβιτάιλο: «Δεν θα μπορέσω να νιώσω ποτέ περήφανος για την ερμηνεία μου σε αυτό το σίριαλ» (Video)

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον νέο της σύντροφο (Video)

roger waters new
LIFESTYLE

Ο Ρότζερ Γουότερς των Pink Floyd τα χώνει στον Bono για τη Γάζα: «Είναι καθίκι, προτιμά να πηγαίνει στο Νταβός»

tsipras-synergates-2
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Τα 4+2 επιτελικά στελέχη που θα τρέξουν το νέο κόμμα

kairos new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός – Καντερές: «Τσουχτερό το κρύο για την εποχή, θα έχει βροχές αλλά και χιόνια ο Οκτώβριος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.10.2025 09:39
bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη – Έφτασε στα δικαστήρια ο ηθοποιός (Video)

ROUSSOPOULOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ρουσόπουλος μίλησε στην Ολομέλεια της Βουλής της Μάλτας – Ο δεύτερος ξένος μετά τον Ζελένσκι

sev-theodoropoulos-45
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι ΣΕΒ για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ενέργεια στο επίκεντρο

1 / 3