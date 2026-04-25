Αναστάτωση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Ψυχιατρικός ασθενής απειλούσε πολίτες με όπλο στο προαύλιο – Ήταν ρέπλικα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όταν ένας άνδρας που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ασθενής πέρασε την πύλη του νοσοκομείου και κατευθύνθηκε στην ψυχιατρική κλινική.
Λίγο αργότερα επέστρεψε στον προαύλιο χώρο, όπου φέρεται να τράβηξε όπλο.
Άμεσα εκκενώθηκε η περιοχή και κλήθηκε η αστυνομία, ενώ ο άνδρας περιορίστηκε από την ασφάλεια του νοσοκομείου στον προαύλιο χώρο.
Στο σημείο έσπευσε ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία λίγο αργότερα προχώρησε στη σύλληψή του.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.