Σέρρες: Σύλληψη διαιτητή Tae Kwon Do που «έστηνε» αγώνες για 1000 ευρώ

Στη σύλληψη υπευθύνου διαιτησίας αγώνων πολεμικών τεχνών προχώρησαν οι αρχές στις Σέρρες, με την κατηγορία της δωροληψίας με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων.

Σύμφωνα με την Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ο 58χρονος –πρώην αθλητής και ενεργός διαιτητής– φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση χρηματισμού που σχετίζεται με αγώνα πρόκρισης εθνικών ομάδων στο άθλημα των πολεμικών τεχνών Tae Kwon Do.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να ζητούσε το ποσό των 1.000 ευρώ, το οποίο και του αποστέλλονταν μέσω ταχυδρομικού δέματος, με σκοπό –όπως αναφέρεται– να «τακτοποιήσει» αγώνα πρόκρισης.

Μετά από οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας, ο 58χρονος συνελήφθη σε ξενοδοχείο όπου διέμενε στις Σέρρες, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε το ποσό των 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, ο κατηγορούμενος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν τα χρήματα που περιείχε καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.

