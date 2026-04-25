ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 19:27
25.04.2026 17:42

Ιαπωνία: Δύο μεγάλες πυρκαγιές εξαπλώνονται προς κατοικημένες περιοχές στον Βόρρα – 3.000 άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους

fotia_achaia_1308_1920-1080_new

Περισσότεροι από 1.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο δύο μεγάλες πυρκαγιές που για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα Σάββατο (25/4) συνεχίζουν να αποτεφρώνουν τεράστιες δασικές εκτάσεις στην επαρχία Ιβάτε της Βόρεια Ιαπωνίας.

Καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται πλέον προς κατοικημένες περιοχές, οι αρχές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν περισσότερους από 3.000 κατοίκους από τον κοντινό οικισμό Οτσούτσι που διέτρεχαν κίνδυνο.

Το λοφώδες έδαφος, ο ξηρός καιρός και οι άνεμοι δυσχεραίνουν τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Μέχρι στιγμής, οι φλόγες έχουν κάνει στάχτη περίπου 1.800 στρέμματα. Πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη πυρκαγιά που καταγράφηκε φέτος στην Ιαπωνία, όπου οι δασικές φωτιές έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Το Οτσούτσι ξυπνά μνήμες μιας από χειρότερες τραγωδίας της Ιαπωνίας, καθώς κατά τη διάρκεια του σεισμού και του τσουνάμι του Μαρτίου 2011, είχε χάσει σχεδόν το ένα δέκατο του πληθυσμού του.

«Ακόμα και στην καταστροφή του 2011, η περιοχή δεν κάηκε», λέει η 76χρονη Ταέκο Κατζίκι, η οποία είναι μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.

«Με τη γη τόσο ξερή, οι εστίες δεν σταματούν να ξεπηδούν. Σβήνεις μία και μετά τρέχεις να σβήσεις άλλη, ξανά και ξανά», είπε Μασάσι Κικούτσι, ένας 37χρονος εθελοντής πυροσβέστης, ο οποίος είχε χάσει το σπίτι του από το τσουνάμι του 2011.

Η Ιαπωνία γενικά έχει υποστεί λίγες πυρκαγιές σε σύγκριση με άλλα μέρη του πλανήτη. Όμως, με την κλιματική αλλαγή η συχνότητά τους έχει αυξηθεί, ειδικά στους πρώτους μήνες της άνοιξης, πριν ξεκινήσει η υγρή περίοδος των βροχών.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι δεν προβλέπεται βροχή για την περιοχή τις επόμενες ημέρες.

symfonies_new_1
mareva_macron
pakistan
antetokounbo
kairos
stegastika daneia 77- new
oropos-eksot
kyvernisi_new
arnaoutoglou
symfonia prespes
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

symfonies_new_1
mareva_macron
pakistan
