Αντώνης Ρέμος: Το τέλος μιας εποχής στο Nox, η αποχή και τα σενάρια για μια μεγάλη επιστροφή που θα γράψει ιστορία

Η αυλαία έπεσε σε ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα σχήματα της νυχτερινής διασκέδασης, με τον Αντώνη Ρέμο να αποχαιρετά το Nox έπειτα από πέντε συνεχόμενα χρόνια.

Με μια λιτή αλλά ουσιαστική τοποθέτηση μέσα από τα social media, ο καλλιτέχνης επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους την απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα από τις νυχτερινές εμφανίσεις, σηματοδοτώντας το τέλος ενός κύκλου.

Το Nox δεν αποτέλεσε απλώς έναν ακόμη χώρο εμφανίσεων. Ήταν ένα εγχείρημα που χτίστηκε από την αρχή, εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης και ταυτίστηκε με μια συγκεκριμένη αισθητική και φιλοσοφία με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Ρέμο. Ο ίδιος έχει αναφερθεί πολλές φορές στο εγχείρημα, δίνοντας έμφαση στη συμβολή συνεργατών και κοινού. Ωστόσο, παρά την επιτυχία, η ανάγκη του Αντώνη Ρέμου για ένα διάλειμμα ήταν εμφανής. Ο τραγουδιστής μίλησε ανοιχτά για αυτό επιλέγοντας να αποσυρθεί προσωρινά από τη νυχτερινή σκηνή για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο. Η απόφαση αυτή δεν ερμηνεύεται ως απομάκρυνση από τη μουσική, αλλά ως μια συνειδητή κίνηση επαναπροσδιορισμού. Άλλωστε, καλλιτέχνες της δικής του εμβέλειας σπάνια κάνουν βήματα χωρίς προοπτική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της «παύσης», ο Ρέμος δεν θα μείνει μακριά από το κοινό του. Ήδη έχει ανακοινώσει μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου, η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος μιας και θα έχει επετειακή διάσταση. Η συμπλήρωση 30 χρόνων καριέρας στο τραγούδι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια βραδιά-σταθμό, που θα λειτουργήσει ως αναδρομή αλλά και ως προοίμιο για όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει και άλλες επιλεγμένες συναυλίες, τον χρόνο που δεν θα είναι σε κάποια πίστα, διατηρώντας ενεργή την επαφή του με το κοινό χωρίς τη δέσμευση ενός σταθερού νυχτερινού σχήματος. Η απόφαση του Ρέμου για μια μικρή παύση μιας σεζόν ξεκίνησε ήδη να γεννά έντονη φημολογία για το τι θα κάνει στο μέλλον. Ένα από τα σενάρια που συζητούνται έντονα αφορά μια πιθανή συνεργασία με την Άννα Βίσση, μια καλλιτέχνιδα με αντίστοιχο βάρος, ιστορία και επιρροή στο ελληνικό τραγούδι. Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι, παρά την πολυετή και παράλληλη πορεία τους, οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν μέχρι σήμερα συνυπάρξει σε ένα ολοκληρωμένο, μακροχρόνιο σχήμα σε νυχτερινό κέντρο.

Αυτή η απουσία κοινής πορείας είναι ακριβώς που καθιστά το συγκεκριμένο σενάριο τόσο ελκυστικό. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη συνεργασία, αλλά για μια «πρώτη φορά» που θα μπορούσε να ταράξει τα νερά της νυχτερινής διασκέδασης προκαλώντας σεισμό πολλών ρίχτερ! Δύο καλλιτέχνες που έχουν χαράξει ανεξάρτητες αλλά εξίσου επιτυχημένες διαδρομές, θα μπορούσαν να συναντηθούν σε ένα κοινό project, και τι πιο κατάλληλο από το ανακαινισμένο και ολοκαίνουργιο Αθηνών Αρένα. Ένα κέντρο που από τότε που αγοράστηκε από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ διαμορφώνεται για να φιλοξενεί την Ελληνίδα σταρ Άννα Βίσση η οποία με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα οραματίζονται έναν πολυχώρο στα πρότυπα νεουορκέζικων κέντρων σε συνδυασμό με τις ελληνικές πίστες. Έτσι, η πιθανότητα να δούμε τον Ρέμο και τη Βίσση μαζί σε έναν χώρο με τέτοια δυναμική, δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό σενάριο, αλλά μια εξέλιξη που θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον ανταγωνισμό στη νυχτερινή διασκέδαση.

Ωστόσο, το τοπίο δεν είναι μονοδιάστατο. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα αλλάζει. Η διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό και η δημιουργία του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού αναμένεται να μεταμορφώσουν την ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα, δημιουργώντας έναν νέο πυρήνα δραστηριότητας. Σε αυτό το αναπτυσσόμενο περιβάλλον, δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν νέοι, σύγχρονοι χώροι διασκέδασης που θα προσελκύσουν μεγάλα ονόματα. Ήδη μεγάλοι επιχειρηματίες της νύκτας έχουν ήδη βρει και ετοιμάζουν νέους χώρους που θα μετατραπούν σε πρώτης τάξεως νυχτερινά κέντρα.

Έτσι, ένα δεύτερο –εξίσου ισχυρό– σενάριο θέλει τον Αντώνη Ρέμο να επιλέγει να επιστρέψει μέσα από ένα νέο, φιλόδοξο project σε έναν τέτοιο χώρο. Η δημιουργία ενός νέου νυχτερινού κέντρου σε μια αναβαθμισμένη περιοχή θα μπορούσε να αποτελέσει την ιδανική αφορμή για ένα δυναμικό restart, συνδυάζοντας την εμπειρία του καλλιτέχνη με μια νέα αισθητική πρόταση.

Δεν θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ο Ρέμος να επιλέξει κάτι λιγότερο προβλέψιμο. Στην πορεία του έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να πειραματιστεί, να αλλάξει φόρμες και να επενδύσει σε συνεργασίες που δεν θεωρούνται αυτονόητες. Ένα νέο σχήμα με διαφορετική καλλιτεχνική κατεύθυνση ή ακόμη και μια πιο θεατρική προσέγγιση στη μουσική σκηνή θα μπορούσε να αποτελέσει την επόμενη του κίνηση.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα περίοδος λειτουργεί ως γέφυρα. Από τη μια, η ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου κύκλου στο Nox. Από την άλλη, η προοπτική μιας επιστροφής που δεν θα είναι απλώς συνέχεια, αλλά εξέλιξη. Οι συναυλίες, με κορύφωση εκείνη στη Θεσσαλονίκη, θα κρατήσουν ζωντανή τη σχέση του με το κοινό, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν την προσμονή για την επόμενη μεγάλη ανακοίνωση. Γιατί όταν ένας καλλιτέχνης όπως ο Αντώνης Ρέμος επιλέγει να κάνει ένα βήμα πίσω, συνήθως το κάνει για να επιστρέψει με κάτι που αξίζει πραγματικά να περιμένεις.

Διαβάστε επίσης:

