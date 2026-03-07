search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 18:10
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.03.2026 17:21

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε»

07.03.2026 17:21
GIANNAKOPOULOS
Eurokinissi

Μήνυμα πως θα προστατεύει την ομάδα του και θα σέβεται όποιον του δείχνει σεβασμό έστειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram.

Σχολιάζοντας σε stories την αντιμετώπιση που είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR απ’ τη διαιτησία σε ακόμη ένα ματς Euroleague, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» ανέφερε:

«Ρε Φρι, είναι κάποιοι που διαφωνούν με την απόφαση… Πάνω στον θυμό ότι κατεβάσαμε λέει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει πάνω στον θυμό. Όχι. Ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δε δίνεται, όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@…..ς, όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου. Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Και όταν, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σε αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@……ε, θα τους γ@…….ε.

Ένας φίλος μου έλεγε: “This? Last year”. Όταν θες να παραμείνεις σε έναν χώρο οφείλεις να κάνεις την δουλειά σου σωστά. Και στην θέση που είσαι οφείλεις αυτά να τα αποτρέπεις. Πόσο δε όταν γίνονται σε έναν σύλλογο που σε έχει τιμήσει και έχεις τιμηθεί. Και εγώ ήξερα να κάθομαι να λέω: “Πήρα το ευρωπαϊκό πρόπερσι από την 17η θέση, πέρσι πήγα στο Final-Four, όλα καλά, στα π@……@ μου φέτος”. Δεν είναι έτσι, φίλε. Δεν είναι έτσι. Κρίνεσαι καθημερινά. Αλλιώς είσαι άεργος και κάθεσαι σπιτάκι σου. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει και θα σας πάμε π……@, κ……ο και εμπλοκή».

Διαβάστε επίσης:

Ξύλο στο Πανιώνιος – Καλαμάτα: Αποβλήθηκε ο Κολοβός για χτύπημα σε αντίπαλο (Video)

Super League: «Εκκίνηση» της 24ης αγωνιστικής με δύο ματς

Ασημένιος ο Πετρούνιας στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Μπακού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalodio
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε», απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

PedroSánchez
ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ: «Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι» – «Κερδίσαμε τον σεβασμό όλου του κόσμου»

aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Οι ΗΠΑ χτύπησαν μονάδα αφαλάτωσης νερού» – «Επαίσχυντο και απελπισμένο έγκλημα»

mornos-mak
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειψυδρία: Ανέβηκε η στάθμη στη λίμνη του Μόρνου – Καλά νέα για τα αποθέματα νερού που τροφοδοτούν την Αττική (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

traino new
ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Γιατί έβαψαν τα βαγόνια ροζ

nadia-kontogeorgi-new
LIFESTYLE

Νάντια Κοντογεώργη: «Είχα ατελείς γονείς, ήμουν ατελές παιδί, ήμασταν ατελής οικογένεια» (Video)

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

bodiroga
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κατέβασε το λάβαρο του Μποντιρόγκα στο ΟΑΚΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 18:08
kalodio
ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικό πολεμικό πλοίο εμπόδισε ελληνικό σκάφος που πόντιζε καλώδια μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

missile_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μαίνεται η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή: «Aναζητούμε νέους αμερικανικούς στόχους να χτυπήσουμε», απαντά στον Τραμπ η Τεχεράνη – Live οι εξελίξεις

PedroSánchez
ΚΟΣΜΟΣ

Σάντσεθ: «Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι» – «Κερδίσαμε τον σεβασμό όλου του κόσμου»

1 / 3