ΣΑΒΒΑΤΟ 07.03.2026 00:20
06.03.2026 23:30

Euroleague: Ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός επικράτησε με 86-80 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στα ευρωπαϊκά ντέρμπι

06.03.2026 23:30
osfp-pao tairik

Ο Ολυμπιακός, παρά τις σημαντικές απουσίες, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Παναθηναϊκού και έφτασε σε νίκη με 86-80 στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την 11η διαδοχική νίκη τους επί του «αιωνίου» αντιπάλου στη διοργάνωση και παρέμειναν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 19-10.

Παρά τις απουσίες που αντιμετώπισε, ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του στο ΣΕΦ και να αξιοποιήσει τα λάθη του Παναθηναϊκού, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην 30ή αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά έδειξε σταθερότητα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφτασε τελικά στη νίκη με 86-80, συνεχίζοντας την εξαιρετική της παράδοση απέναντι στους «πράσινους» στη διοργάνωση.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 11 συνεχόμενες νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Euroleague, ενώ το ρεκόρ τους βελτιώθηκε σε 19-10, γεγονός που τους ανέβασε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Σε δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε την 14η ήττα του στη διοργάνωση και την τέταρτη συνεχόμενη στην Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα διατηρεί τους «πράσινους» στο όριο της 10ης θέσης, με τον κίνδυνο να μείνουν εκτός της διαδικασίας των Play In να γίνεται πλέον ορατός.

Το ματς

Η ομαδικότητα, η πολυφωνία και η άμυνα ήταν τα «κλειδιά» της 19ης νίκης των «ερυθρόλευκων» στη διοργάνωση αυτή τη σεζόν (19-10 με αγώνα λιγότερο) απέναντι στους τέσσερις διψήφιους παίκτες του Εργκίν Αταμάν (20π. ο Ναν, 14π. οι Ερνανγκόμεθ και Οσμάν, 12 ο Χέιζ-Ντέιβις). 

Παρά την αντίδραση των «πρασίνων», όταν από το -17 (36-19), απάντησαν με επιμέρους σκορ 18-27 στην 3η περίοδο και προσπέρασαν με 58-59 στις αρχές της 4ης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρήκε διαφορετικούς πρωταγωνιστές που με μεγάλα σουτ είπαν «όχι» στην απόπειρα των «πρασίνων» να βάλουν τέλος στο νικηφόρο σερί των Πειραιωτών στην Ευρώπη.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ είχε 18 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης περισσότερους από οποιονδήποτε άλλον συμπαίκτη του. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε 13 πόντους με 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Από 10 πόντους είχαν οι Φρανκ Νιλικίνα (2/5 τρίποντα αλλά και εξαιρετική άμυνα πάνω στον Κέντρικ Ναν), Τάισον Ουόρντ (και 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο) και Κόρεϊ Τζόσεφ. Παπανικολάου, Πίτερς και ΜακΚίσικ είχαν από 8 πόντους, ενώ ο Φουρνιέ πρόσφερε 5 πόντους με 1/7 τρίποντα. Εκτός ήταν για τον Ολυμπιακό και ο Μόντε Μόρις.

Σλούκας, Χολμς και Μήτογλου δεν βοήθησαν τον Παναθηναϊκό όσο χρειαζόταν, ο Σορτς αγωνίστηκε μόνο 3:51΄΄ ενώ ο Ρογκαβόπουλος 5:11΄΄. Συμπτώματα διάσεισης παρουσίασε ο Φαρίντ σε τραυματισμό του στο α΄ μέρος. Εκτός ήταν ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ αν και ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Ματίας Λεσόρ. 

Ο Ολυμπιακός έκανε το 23-7 στα 30 ευρωπαϊκά ντέρμπι «αιωνίων» της Ιστορίας. Εκτός από 11η σερί νίκη επί των «πρασίνων» στη Euroleague, αυτή ήταν και η 5η σερί στο ΣΕΦ στην Ευρώπη επί του Παναθηναϊκού για τους «ερυθρόλευκους». Η τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ήταν στις  5 Φεβρουαρίου 2021 (77-88), για την 24η αγωνιστική (Β΄ Φάση). Αυτή είναι και η τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό σε οποιοδήποτε γήπεδο, εντός ή εκτός Ελλάδας, στη Euroleague. Δηλαδή, οι «πράσινοι» προσπαθούν να πετύχουν νίκη επί του Ολυμπιακού στην Ευρώπη εδώ και πέντε χρόνια και έναν μήνα!

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας μετρά 14 νίκες και 2 ήττες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στη Euroleague. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν μετρά επτά ήττες στις ισάριθμες αναμετρήσεις που έχει βρει τον Ολυμπιακό αντίπαλο στην Ευρώπη ως τεχνικός του Παναθηναϊκού. 

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56, 86-80

Αποτελέσματα-30ή αγωνιστική

Πέμπτη 5 Μαρτίου

Φενέρμπαχτσε-Μονακό 88-70
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ ΑΝΑΒΟΛΗ
Βαλένθια-Ζάλγκιρις Κάουνας 91-87
Παρτίζαν-Dubai Basketball ΑΝΑΒΟΛΗ
Αρμάνι Μιλάνο-Μπαρτσελόνα 87-84
Ρεάλ Μαδρίτης-Βίρτους Μπολόνια 92-84

Παρασκευή 6 Μαρτίου

Αναντολού Εφές-Βιλερμπάν 88-91
Ερυθρός Αστέρας-Μπάγερν 80-85
Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 86-80
Μπασκόνια-Παρί 81-97

Βαθμολογία

Φενέρμπαχτσε 22-7
Βαλένθια 20-10
Ολυμπιακός 19-10
Ρεάλ Μαδρίτης 19-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
Ζάλγκιρις 17-13
Ερυθρός Αστέρας 17-13
Μπαρτσελόνα 17-13
Μονακό 16-14
Παναθηναϊκός 16-14
Dubai Basketball 15-14
Αρμάνι Μιλάνο 15-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
Βίρτους Μπολόνια 13-17
Μπάγερν Μονάχου 13-17
Παρί 11-18
Παρτίζαν 9-20
Μπασκόνια 9-21
Αναντολού Εφές 9-21
Βιλερμπάν 8-22

Εκκρεμούν

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
Παρτίζαν-Dubai Basketball
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Επόμενη αγωνιστική (31η)

Τετάρτη 11 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν

Πέμπτη 12 Μαρτίου

19:00 Dubai Basketball-Μπασκόνια
20:00 Μονακό-Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις
21:30 Μπάγερν-Αναντολού Εφές
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια
22:00 Παρί-Βιλερμπάν

Παρασκευή 13 Μαρτίου

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε
21:30 Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι Τελ Αβίβ

