Καραλής σε τροχιά… 6,20 μ.: Πρώτος στη Ρουέν με 6,06 μ. και νέο ρεκόρ μίτινγκ

Μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο μίτινγκ της Ρουέν στη Γαλλία, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ συνέχισε τις υψηλές πτήσεις του, λίγες ημέρες μετά το ιστορικό άλμα στα 6,17 μέτρα που σημείωσε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα της Παιανίας. Στη γαλλική πόλη πήδηξε τα 6,06 μέτρα, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για τη διοργάνωση, ανεβαίνοντας ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ο Καραλής πέρασε το ύψος των 6,06 μέτρων με την πρώτη προσπάθεια και στη συνέχεια επιχείρησε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την επίδοσή του, δοκιμάζοντας τρεις φορές στα 6,20 μέτρα, σε μια προσπάθεια να καταρρίψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Τα δύο πρώτα άλματά του στο συγκεκριμένο ύψος ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δείχνοντας ότι η επίδοση των 6,20 μέτρων είναι πλέον πολύ κοντά.

Νωρίτερα στον αγώνα, ο «Μανόλο» ξεπέρασε χωρίς δυσκολία τα 5,70 μέτρα και τα 5,90 μέτρα, ενώ πέρασε με άνεση και τα 6,06 μέτρα. Στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τα 6,12 μέτρα, συγκεντρώνοντας τις προσπάθειές του στο άλμα των 6,20 μέτρων.

Η επόμενη αγωνιστική πρόκληση για τον Έλληνα πρωταθλητή θα είναι το μίτινγκ της Ουψάλα, που διεξάγεται στην πατρίδα του Μόντο Ντουπλάντις, όπου οι δύο άλτες αναμένεται να βρεθούν για πρώτη φορά αντιμέτωποι τη φετινή σεζόν.

