Η γενιά Gen Z έτοιμη να μεταναστεύσει – Η Ελλάδα την πληγώνει

Αποκαλυπτική για τις σκέψεις των νέων, της γενιάς Gen Z ήταν η έρευνα της Alco για λογαριασμό του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Από την μεγάλη έρευνα ωστόσο, αυτό που προβληματίζει περισσότερο, είναι οι σκέψεις των νέων για το μέλλον τους στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, το μέλλον τους εκτός Ελλάδας καθώς όπως προκύπτει οι 7 στους 10 δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από τις προοπτικές τους στην εργασία, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο και σκέφτονται να φύγουν στο εξωτερικό.

Μάλιστα, από την έρευνα προκύπτει ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο μόρφωσής τους, τόσο πιο έντονο είναι το ενδιαφέρον τους για να εργαστούν στο εξωτερικό όπου θεωρούν πως θα έχουν καλύτερη εξέλιξη απ ότι στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση στο ερώτημα αν είναι ικανοποιημένοι από τις επαγγελματικές προοπτικές τους στην Ελλάδα. Το 44% λέει «καθόλου» και το 28 «ελάχιστα», δηλαδή στο 72% συνολικά. Θετικά το βλέπει μόνο το… 9%, ενώ υπάρχει και ένα 20% που δεν το αποκλείει σαν ενδεχόμενο στο μέλλον.

Στο ερώτημα αν θέλουν να πάνε να εργαστούν στο εξωτερικό τα επόμενα χρόνια, το 46%, σχεδόν οι μισοί δηλαδή, θέλουν να φύγουν.

Ποιοι δείχνουν μεγαλύτερες τάσεις φυγής; Οσοι έχουν μόλις αποφοιτήσει και κυρίως οι ηλικίες ως 25 ετών. Οσο μεγαλύτεροι ηλικιακά, το ποσοστό μικραίνει, αλλά και πάλι ο μέσος όρος βγάζει… τάση φυγής.

Ποιος κλάδος έχει περισσότερες τάσεις φυγής; Οσοι ασχολούνται με τα ΜΜΕ, τις τέχνες, τον πολιτισμό…

Η απογοήτευση που τους διακατέχει είναι μεγάλη καθώς ένας στους δύο θεωρεί ότι η εκπαίδευσή του δεν αρκεί για να μπει στην αγορά εργασίας, ενώ το 38% δηλώνει πως κάνει εργασία άσχετη με το αντικείμενο που σπούδασε και από την στιγμή που δεν βλέπει προοπτική, η λύση του εξωτερικού φαντάζει η ιδανικότερη γι’ αυτούς.

Ζήτημα και οι προοπτικές να κάνουν οικογένεια

Ενα άλλο ζήτημα που κάνει τους νέους να φύγουν από τη χώρα, είναι οι ελάχιστες προοπτικές που βλέπουν στο ενδεχόμενο να κάνουν οικογένεια με τις συνθήκες που επικρατούν.

Το 65% θεωρεί εντελώς ανέφικτο ή σχεδόν ανέφικτο να δημιουργήσει οικογένεια με τις συνθήκες εργασίας στη χώρα, ενώ ούτε 2 στους 10 (18% συγκεκριμένα) το βλέπει διαφορετικά.

Μεγάλο ποσοστό των νέων επειδή δεν μπορεί να επιβιώσει, ζει ακόμη με τους γονείς του και μάλιστα σε ποσοστό 45%, ενώ το ποσοστό φτάνει ο 65% σε αυτούς που δουλεύουν ημιαπασχόληση. Είναι χαρακτηριστικό πως το 62% στην έρευνα λέει ότι η οικογένειά του συμβάλλει οικονομικά για να τα βγάλει πέρα, ενώ το 70% λέει πως δεν βγαίνει οικονομικά.

Ενα τρίτο στοιχείο στην εργασία που δείχνει τάσεις φυγής, είναι το γεγονός ότι δεν εμπιστεύονται τους θεσμούς που προστατεύουν τον εργαζόμενο.

Τέλος, 7 στους 10 (73%) της γενιάς, θεωρεί πως οι γονείς του έζησαν σε καλύτερες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες, δείγμα της απογοήτευσης που επικρατεί στους νέους και τους δημιουργεί τάσεις φυγής.

