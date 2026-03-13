Τραμπ για Ιράν: Έθνος τρόμου και μίσους που πληρώνει μεγάλο τίμημα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατού των ΗΠΑ. «Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τα πάει πολύ καλά ο στρατός μας, είναι αξεπέραστος», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, 12/3, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών όπου παρέστη μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή».
Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την πορεία του πολέμου. Από τη μία δήλωσε ότι «νικήσαμε» και ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση.
Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Τραμπ στα σχόλια του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Χαμενεΐ ορκίστηκε εκδίκηση και τόνισε ότι το Ιράν πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.
Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται λόγω της ουσιαστικής διακοπής της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στην κρίσιμη πλωτή οδό.
Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε μέσω του Truth Social ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της «κακής αυτοκρατορίας» του Ιράν, ακόμη και πάνω από τον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από τη χώρα.
