Τραμπ για Ιράν: Έθνος τρόμου και μίσους που πληρώνει μεγάλο τίμημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε ότι η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, επισημαίνοντας την αποτελεσματικότητα του στρατού των ΗΠΑ. «Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Τα πάει πολύ καλά ο στρατός μας, είναι αξεπέραστος», δήλωσε από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη, 12/3, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών όπου παρέστη μαζί με την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, ο Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «πραγματικά ένα έθνος τρόμου και μίσους και πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα αυτή τη στιγμή».

Trump on Iran:



They really are a nation of terror and hate.



They are paying a big price right now. pic.twitter.com/MsE4AqrcGb — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

Τα αντιφατικά μηνύματα Τραμπ

Τις τελευταίες ημέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δώσει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με την πορεία του πολέμου. Από τη μία δήλωσε ότι «νικήσαμε» και ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη να συνεχιστεί η στρατιωτική δράση.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τον Τραμπ στα σχόλια του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στο πρώτο του μήνυμα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο Χαμενεΐ ορκίστηκε εκδίκηση και τόνισε ότι το Ιράν πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Η ένταση έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές του πετρελαίου να εκτοξεύονται λόγω της ουσιαστικής διακοπής της κυκλοφορίας των δεξαμενόπλοιων στην κρίσιμη πλωτή οδό.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε μέσω του Truth Social ότι προτεραιότητα αποτελεί η ανάσχεση της «κακής αυτοκρατορίας» του Ιράν, ακόμη και πάνω από τον κίνδυνο απόκτησης πυρηνικών όπλων από τη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια – Πρώην μέλος της Εθνοφρουράς με δεσμούς με ISIS ο δράστης

Economist: Ο πόλεμος στο Ιράν αναταράσσει την παγκόσμια οικονομία – Η νέα εποχή ενεργειακής αστάθειας

Μερτς: Δεν υπάρχει αυξημένη απειλή στη Γερμανία λόγω του πολέμου στο Ιράν – Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας