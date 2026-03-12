Γιατί δεν θα σταματήσει το άλμα πετρελαίου

Την εκτίμηση ότι η απόφαση του International Energy Agency (IEA) να απελευθερώσει πρωτοφανή ποσότητα αργού από τα αποθέματά του δεν θα σταματήσει την άνοδο των τιμών του πετρελαίου εξέφρασε ο γκουρού των εμπορευμάτων Jeff Currie.

«Δεν υπάρχει καμία πολιτική αντίδραση που να μπορεί να σταματήσει αυτή την άνοδο στο αργό — καμία», δήλωσε ο Jeff Currie, επικεφαλής στρατηγικής της Energy Pathways στον όμιλο Carlyle Group, στο Bloomberg.

Οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού έχουν διαταραχθεί σε ολόκληρο τον κόσμο ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το Ιράν, είπε ο Currie στη συνέντευξη στο Bloomberg. Τα πλοία βρίσκονται σε λάθος τοποθεσίες, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για αυτά τα πλοία έχουν ακυρωθεί και η παραγωγή έχει διακοπεί σε χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σημείωσε.

«Η ζημιά θα χρειαστεί μήνες για να αποκατασταθεί», δήλωσε ο Currie.

"There is no policy response that can stop this ascent in crude," says Carlyle's Jeff Currie. Wednesday, the International Energy Agency agreed to discharge 400 million barrels from emergency oil reserves, its largest-ever release, as governments seek to contain a price spike… pic.twitter.com/0X4Sqwe2yM — Bloomberg TV (@BloombergTV) March 11, 2026

Πρόσθεσε ότι ο «ρυθμός ροής» είναι αυτό που έχει σημασία μετά την απόφαση του IEA να απελευθερώσει πετρέλαιο από τα αποθέματά του. Ο Currie εκτίμησε ότι η μέγιστη ποσότητα πετρελαίου που μπορεί να διοχετευθεί από τα αποθέματα είναι 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επομένως τα 400 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθέρωσε ο IEA θα μπορούσαν να χρειαστούν 200 ημέρες για να διοχετευθούν στην αγορά.

Σε σύγκριση με τη συνολική διαταραχή στην αγορά πετρελαίου — η οποία θα μπορούσε να φτάνει περίπου τα 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως — ο αντίκτυπος της απελευθέρωσης αποθεμάτων από τον IEA είναι «αμελητέος», δήλωσε ο Currie.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (11/03) έγινε μέχρι στιγμής η ισχυρότερη προσπάθεια για τη διασφάλιση επαρκών προμηθειών αργού πετρελαίου εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης:

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου ρίχνει την Wall Street – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent

Πιερρακάκης: Κανένας πολίτης, κανένα νοικοκυριό και καμία επιχείρηση δεν θα είναι μόνη της στην κρίση

Η Ελλάδα της ακρίβειας και τον Μάρτιο του 2026





