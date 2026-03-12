search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 17:36
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

12.03.2026 17:28

Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του πετρελαίου ρίχνει την Wall Street – Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent

12.03.2026 17:28
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης δέχεται πιέσεις και σήμερα, λόγω της εκρηκτικής ανόδου της τιμής του πετρελαίου και οι επενδυτές φαίνεται να μην έχουν πειστεί ότι η αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων θα βοηθήσει να αμβλυνθούν οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στις 16.00 (ώρα Ελλάδας) ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρούσε κατά 0,98%, ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας κατά 1,15% και ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 κατά 0,91%.

«Την παρούσα στιγμή (…) δεν διαφαίνεται τερματισμός του πολέμου και αυτό είναι το πρόβλημα για τους επενδυτές», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άνταμ Σάρχαν, αναλυτής στην 50 Park Investments.

Τα πλήγματα εναντίον ναυτικών υποδομών πολλαπλασιάζονται στο Ομάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Ιράκ και τα Στενά του Χορμούζ, απ’ όπου διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η τιμή του πετρελαίου εξακολουθεί να ανεβαίνει και το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας έφτασε στις 16.50 τα 100,35 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο +8,37%, ξεπερνώντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες την τιμή των 100 δολαρίων.

