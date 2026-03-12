Μερτς: Δεν υπάρχει αυξημένη απειλή στη Γερμανία λόγω του πολέμου στο Ιράν – Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις αυξημένου κινδύνου επιθέσεων στη Γερμανία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι αρχές λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία εβραϊκών, ισραηλινών και αμερικανικών θεσμών.

Ενίσχυση μέτρων ασφαλείας

«Προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι θα πρέπει να υποθέσουμε αυξημένη απειλή εδώ στη Γερμανία», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το Γραφείο της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA) στο Βισμπάντεν.

Ο κ. Μερτς επισκέφθηκε την υπηρεσία με αφορμή τη συμπλήρωση 75 ετών από την ίδρυσή της, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Όπως ανέφερε, τα πρωτόκολλα προστασίας επανεξετάζονται, η παρουσία δυνάμεων ασφαλείας αυξάνεται και ενισχύονται οι έλεγχοι, ιδιαίτερα γύρω από ισραηλινούς, εβραϊκούς και αμερικανικούς θεσμούς.

«Η προστασία τους είναι ύψιστης σημασίας για εμάς», υπογράμμισε.

Η ενίσχυση της BKA και η μεταναστευτική διάσταση

Αναφερόμενος στην ενίσχυση της Ομοσπονδιακής Εγκληματολογικής Αστυνομίας και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της, ο καγκελάριος σημείωσε ότι η σημαντική αύξηση πόρων και προσωπικού δεν σχετίζεται μόνο με τις εξωτερικές απειλές.

Όπως είπε, αποτελεί και προσπάθεια αντιμετώπισης εσωτερικών πολιτικών επιλογών του παρελθόντος, επισημαίνοντας ότι η χώρα επέτρεψε «υπερβολικά μεγάλη, ανεξέλεγκτη παράτυπη μετανάστευση».

Σήμερα η BKA απασχολεί περίπου 8.000 εργαζόμενους, ενώ ο προϋπολογισμός της φτάνει σχεδόν τα 1,3 δισ. ευρώ. Συγκριτικά, κατά την 60ή επέτειο της υπηρεσίας το προσωπικό ανερχόταν σε περίπου 5.500 άτομα.

Τεχνητή νοημοσύνη και «ενεργή άμυνα» κατά των κυβερνοεπιθέσεων

Ο Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την BKA «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας», τονίζοντας ότι η υπηρεσία στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο στην αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και βιομετρικών δεδομένων.

Παράλληλα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει την περαιτέρω διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας στον ψηφιακό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται μια μορφή «ενεργής άμυνας» απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, ακόμη και όταν αυτές προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

Στην ίδια εκδήλωση, ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών και πολιτικός προϊστάμενος της BKA, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, επισήμανε ότι «η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά αποτελεί καθημερινά στόχο υβριδικού πολέμου».

