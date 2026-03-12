Ο Μαμντάνι παρέθεσε Ιφτάρ για μουσουλμάνους στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης (Video)

Ιφτάρ σε Νεοϋορκέζους μουσουλμάνους παρέθεσε ο Ζόχραν Μαμντάνι στo Δημαρχείο της Νέας Υόρκης.

New York Mayor Zohran Mamdani’s Iftar Menu: Dates, biryani, chickpeas, lassi, and tea. pic.twitter.com/4DMUfe4GKa February 21, 2026

Τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού οι μουσουλμάνοι απέχουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, από κάθε τροφή, νερό και σαρικές απολαύσεις.

🔴 New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin belediye konutunda iftar programı düzenledi.



Programda cemaatle namaz da kılındı. pic.twitter.com/B84Y4FDavA — Mahfil (@mahfildijital) March 12, 2026

Συνηθίζουν να μαζεύονται όλοι μαζί και να τρώνε πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Το γεύμα πριν την ανατολή λέγεται Σουχούρ και το γεύμα μετά τη δύση Ιφτάρ.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται καθισμένοι στο χαλί, να τρώνε και να προσεύχονται.

Εντωμεταξύ, ο Μαμντάνι παρέθεσε τις προηγούμενες ημέρες στην έπίσημη κατοικία του Δημάρχου Ιφτάρ και στον Αλγερινο-Παλαιστίνιο ακτιβιστή Μαχμούντ Καλίλ, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτη, λόγω της συμμετοχής του στις κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια υπέρ της Γάζας.

