ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 22:07
ΚΟΣΜΟΣ

12.03.2026 20:32

Ο Μαμντάνι παρέθεσε Ιφτάρ για μουσουλμάνους στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης (Video)

12.03.2026 20:32
Zohran-Mamdani

Ιφτάρ σε Νεοϋορκέζους μουσουλμάνους παρέθεσε ο Ζόχραν Μαμντάνι στo Δημαρχείο της Νέας Υόρκης. 

Τον ιερό μήνα του Ραμαζανιού οι μουσουλμάνοι απέχουν από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, από κάθε τροφή, νερό και σαρικές απολαύσεις

Συνηθίζουν να μαζεύονται όλοι μαζί και να τρώνε πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου. Το γεύμα πριν την ανατολή λέγεται Σουχούρ και το γεύμα μετά τη δύση Ιφτάρ.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται καθισμένοι στο χαλί, να τρώνε και να προσεύχονται.

Εντωμεταξύ, ο Μαμντάνι παρέθεσε τις προηγούμενες ημέρες στην έπίσημη κατοικία του Δημάρχου Ιφτάρ και στον Αλγερινο-Παλαιστίνιο ακτιβιστή Μαχμούντ Καλίλ, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρτη, λόγω της συμμετοχής του στις κινητοποιήσεις στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια υπέρ της Γάζας

1 / 3