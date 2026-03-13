Ντόναλντ Τραμπ: «Μεγάλο χτύπημα σήμερα στο Ιράν, δείτε τι θα συμβεί στα παρανοϊκά καθάρματα»

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με μια πρωτοφανή ανάρτηση – παραλήρημα στο Truth Social.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ καλεί τον κόσμο να δει τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες, εννοώντας το Ιράν.

«Σκοτώνουν αθώους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο εδώ και 47 χρόνια, και τώρα εγώ, ως 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τους σκοτώνω. Τι μεγάλη τιμή είναι να το κάνω αυτό!», γράφει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Καταστρέφουμε εντελώς το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν, στρατιωτικά, οικονομικά και με άλλους τρόπους, αλλά αν διαβάσετε την αποτυχημένη εφημερίδα New York Times, θα νομίζετε λανθασμένα ότι δεν κερδίζουμε.

Το ναυτικό του Ιράν έχει εξαφανιστεί, η αεροπορία του δεν υπάρχει πια, οι πύραυλοι, τα drones και όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί, και οι ηγέτες του έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης.

Έχουμε ασύγκριτα πυρά, απεριόριστα πυρομαχικά και άφθονο χρόνο. Δείτε τι θα συμβεί σήμερα σε αυτούς τους τρελούς αλήτες.

