CNN: Πώς ο Τραμπ παγιδεύτηκε στον πόλεμο με το Ιράν και γιατί ίσως δεν μπορεί να τον τελειώσει

Ένας πόλεμος που «κερδήθηκε» αλλά «δεν έχει τελειώσει ακόμα». Μια «εκστρατεία» που απαιτεί την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν. Οι ρητορικές αινιγματικές εκφράσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ταιριάζουν καλά με το στυλ του να υπαγορεύει την ενημέρωση της Αμερικής, αλλά αποτυγχάνουν όταν έρχονται αντιμέτωπες με τη σκληρή πραγματικότητα της σύρραξης.

Η «νίκη» στον πόλεμο δεν είναι όπως στον αθλητισμό: ένα σκορ δεν ανακηρύσσει τον νικητή μετά από μια προκαθορισμένη διάρκεια, σημειώνει το CNN. Η αλαζονεία και τα βίντεο σε στυλ παιχνιδιού της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς συνεχίζει την επίθεσή της εναντίον του Ιράν, κρύβουν την εξαιρετική σοβαρότητα μιας δύσκολης στιγμής: πόσο μακριά πρέπει να φτάσουν οι Αμερικανοί, όχι μόνο για να ανακηρύξουν «νίκη», όπως έκανε ο Τραμπ την Τετάρτη στο Κεντάκι, αλλά για να κάνουν το Ιράν να συμπεριφερθεί σαν να έχει υποστεί ήττα;

Η παγίδα

Ο Τραμπ έχει πλέον πέσει στην παλαιότερη παγίδα του σύγχρονου πολέμου – πιστεύοντας ότι μια γρήγορη, χειρουργική στρατιωτική επιχείρηση θα αποφέρει γρήγορα και διαρκή πολιτικά αποτελέσματα. Οι Σοβιετικοί το έκαναν στο Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, ο Πούτιν το έκανε στην Ουκρανία και εξακολουθεί να πολεμά. Όποια δύναμη και αν εφαρμόσει ο στρατός στην αρχή, οι άνθρωποι που επιτίθεται έχουν μεγαλύτερη δέσμευση να υπερασπιστούν τη γη και τα σπίτια τους.

Ο Λευκός Οίκος μπορεί να βιάστηκε να το κάνει αυτό, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία για μια αποκεφαλιστική επίθεση, που του δόθηκε από τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει πολύ διαφορετικούς στόχους στην περιοχή, και μια μακροχρόνια εμπλοκή των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης ταιριάζει με την επιθυμία του για ένα Ιράν σε συνεχή κατάρρευση, που δεν αποτελεί πλέον απειλή. Αλλά ο θάνατος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου προκάλεσε τόσα προβλήματα όσα και αυτά που έλυσε.

Δεν υπάρχει καμία Ντέλσι Ροντρίγκεζ που να περιμένει στην άκρη για να την ανακηρύξει ο Τραμπ, όπως συνέβη όταν οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο. Αντίθετα, οι σκληροπυρηνικοί του Ιράν έχουν γεμίσει το κενό με τον γιο του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα – τον ίδιο άνθρωπο που ο Τραμπ δήλωσε δημοσίως ότι δεν θέλει.

Οργή

Δεν είναι σαφές αν ο Μοτζτάμπα είναι σε αρκετά καλή υγεία για να ηχογραφήσει ένα βίντεο στο οποίο θα ανακοινώνει την ηγεσία του, αν και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πρώτο του μήνυμα από τότε που έγινε ανώτατος ηγέτης διαβάστηκε στον αέρα την Πέμπτη. Είναι πολύ σαφές ότι το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) επιδιώκει αιματηρή εκδίκηση για την αδυσώπητη δολοφονία των διοικητών του, όπως θα περίμενε κανείς να κάνουν οι αμερικανικές δυνάμεις αν ο Τραμπ, οι αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου και μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών σκοτώνονταν.

Αυτή η οργή εμποδίζει τις άμεσες προοπτικές του Τραμπ για ένα τέλος. Το Ιράν – μέσα σε 13 ημέρες – μετέτρεψε αυτό το γεγονός σε μια δοκιμασία αντοχής που φαίνεται να επιβιώνει. Οι ΗΠΑ μπορούν να βομβαρδίζουν για μήνες, αλλά όχι χωρίς να εξαντλήσουν τα ζωτικά αποθέματα πυρομαχικών τους και να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη πολιτική ζημιά πριν από τον Νοέμβριο.

Το Ιράν θα συνεχίσει να χάνει εκτοξευτές, βάσεις drone, προσωπικό και υποδομές, αλλά πιθανότατα θα επιβιώσουν αρκετά ώστε οι δυνάμεις του να μην χρειαστεί ποτέ να σταματήσουν και να γονατίσουν. Οι ηγέτες του IRGC έχουν προετοιμαστεί για αυτή τη στιγμή εδώ και χρόνια. Είναι η αποστολή τους. Μπορεί να εξαντληθούν οι βόμβες, τα drone ή ακόμα και οι άνθρωποι, αλλά όχι η κινητοποίησή τους. Αυτό ήταν και το μάθημα από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Περίεργοι σύμμαχοι

Το Ιράν είναι διχασμένο όσον αφορά την υποστήριξή του προς το καθεστώς. Αλλά οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί δημιουργούν περίεργους συμμάχους μεταξύ των βομβαρδισμένων. Η κοντόφθαλμη αντίληψη ότι αρκετές επιθέσεις ακριβείας θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξασφαλίσουν μια ευρεία λαϊκή εξέγερση στο Ιράν έχει σταδιακά αποκαλυφθεί ως ψευδής. Η δημοκρατία και η αλλαγή καθεστώτος είναι πλέον μια φιλοδοξία στο παρελθόν για τον Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει το τέλος του πολέμου.

Αντ’ αυτού, αποκαλύπτονται οι περιορισμοί της αεροπορικής δύναμης των ΗΠΑ. Μπορεί να αλλάξει καθεστώτα – όσον αφορά τις δυνατότητές τους ή τις ηγετικές τους προσωπικότητες – αλλά, στην περίπτωση του Ιράν, δεν έχει ακόμη αναγκάσει ένα καθεστώς να αλλάξει τις μεθόδους του ή να επιβάλει μια αλλαγή καθεστώτος. Και με την πάροδο του χρόνου, οι βομβαρδισμοί θα γίνουν πιθανώς λιγότερο αποτελεσματικοί και πιο θανατηφόροι για τους πολίτες – καθώς ο κατάλογος των στόχων μειώνεται και τα στοιχεία που πρέπει να χτυπήσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί εμπλέκονται όλο και περισσότερο στην πολιτική ζωή.

Για τους Ιρανούς, ο υπολογισμός του κινδύνου έναντι της ανταμοιβής πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση: μπορούν να παρενοχλούν και να καταστρέφουν πλοία στο Στενό του Ορμούζ, διατηρώντας την τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια και αναγκάζοντας την παγκόσμια οικονομία να διαμαρτυρηθεί ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να το είχε προβλέψει. Οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν μπορεί να γίνουν λιγότερες, αλλά η απλή επιμονή τους είναι μια νίκη.

Ο Τραμπ θέλει να σταματήσει, αλλά…

Τώρα που ο Τραμπ έχει αρχίσει να μιλάει καθημερινά για το τέλος και τη νίκη, έχει καταστήσει υπερβολικά σαφές ότι θέλει να σταματήσει. Η πειθαρχία στα μηνύματα είναι χρήσιμη στον πόλεμο, και έχει αφήσει τον εχθρό του να καταλάβει ότι θέλει να αποσυρθεί τώρα. Έτσι, για το καθεστώς του Ιράν, ο δρόμος προς τη νίκη – ή τουλάχιστον προς τη μη ήττα – είναι ξαφνικά πολύ σαφής, αν και μακρύς. Απλά πρέπει να επιβιώσει. Ο Τραμπ ή το Ισραήλ θα μπορούσαν να σκοτώσουν έναν δεύτερο Χαμενεΐ, αλλά η ιρανική αποφασιστικότητα που θα προέκυπτε θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο να νικηθεί.

Οι Αμερικανοί άλλωστε έμαθαν στο Αφγανιστάν ότι οι νυχτερινές επιδρομές τους εναντίον της ηγεσίας των Ταλιμπάν στην πραγματικότητα έκαναν πιο δύσκολο το τέλος του πολέμου – τους έμειναν μόνο οι θερμοκέφαλοι, θλιμμένοι γιοι των νεκρών ηγετών για να προσπαθήσουν να συνομιλήσουν. Ωστόσο, αυτό δεν είναι «αιώνιος πόλεμος», προς το παρόν. Έχει διαρκέσει 13 ημέρες. Είναι πιο πιθανό ότι η σιωπηλή διπλωματία ή η απόλυτη εξάντληση θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της βίας τις επόμενες εβδομάδες, με τέτοιο τρόπο ώστε και οι δύο πλευρές να μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη.

Στη συνέχεια, το καθεστώς του Ιράν θα ανασυγκροτηθεί, πιο σκληροπυρηνικό, πιο βίαιο, πιο βάναυσο – τα μέλη του γνωρίζοντας ότι ολόκληρη η δύναμη του αμερικανικού στρατού μπορεί να σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη τους, να καταστρέψει τον στρατό τους, αλλά δεν μπορεί να εκδιώξει την αντιδημοφιλή κλίκα τους. Αυτό είναι ένας μεγάλος ψυχολογικός θρίαμβος. Η Ρωσία και η Κίνα θα τους βοηθήσουν αναμφίβολα να ξανασταθούν στα πόδια τους – όχι 3 μέτρα ψηλά, αλλά αρκετά σταθερά ώστε να ρίξουν μια γροθιά.

Νέα επίθεση στο μέλλον

Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας νέας επίθεσης, κάποια στιγμή στο μέλλον, για να αποδυναμώσουν την ανασυγκροτημένη Τεχεράνη. Μπορεί επίσης να αντιμετωπίσουν το ίδιο δίλημμα που αντιμετωπίζει τώρα η Ευρώπη με την Ουκρανία. Η Ρωσία προκαλεί τους ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας με ασύμμετρη πολεμική δράση – σαμποτάζ και κυβερνοεπιθέσεις – για να προκαλέσει ίσως μια ευρύτερη σύγκρουση, επιβάλλοντας ταυτόχρονα κόστος.

Το Ιράν πιθανότατα θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο: θα ενοχλεί τις ΗΠΑ αρκετά συχνά ώστε να είναι σαφής η αποτυχία των ΗΠΑ να καταστείλουν το Ιράν, αλλά όχι αρκετά ώστε να διακινδυνεύσει ξανά μια ανοιχτή σύγκρουση. Η πιο σοβαρή απόφαση που μπορεί να πάρει οποιοσδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ είναι να στείλει τα στρατεύματά του στον πόλεμο. Ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος που έχει αποτύχει σε αυτό: ο Τζορτζ Μπους το έκανε (δύο φορές). Ο Μπαράκ Ομπάμα πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει το Αφγανιστάν, αν προσπαθούσε λίγο περισσότερο, και το χάος της απόσυρσης του Τζο Μπάιντεν έδειξε πόσο άσχημα οι ΗΠΑ κατάλαβαν τις αποτυχίες τους εκεί.

Ο Τραμπ κήρυξε νίκη μετά από 12 ημέρες, χωρίς να την έχει ακόμη κερδίσει ή να την έχει δει να γίνεται αποδεκτή από τον αντίπαλό του. Τώρα αντιμετωπίζει το αδύνατο έργο να συμφιλιώσει την ανυπέρβλητη ανάγκη του να εμφανιστεί νικητής με την επίμονη επιθυμία του Ιράν να μην σταματήσει ποτέ. Το να περιμένεις την εξάντληση δεν είναι στρατηγική, αλλά φαίνεται να είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή αυτή τη στιγμή.

