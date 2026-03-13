Τουρκία: Fake news η αναχαίτιση του πυραύλου στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ

Fake news -από τα πολλά που δημοσιεύονται από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή– αποδείχθηκαν οι σειρήνες στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία οι οποίες υποτίθεται ήχησαν τα ξημερώματα.

Έμπιστα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας (όπως το Anadolu) μετέδωσαν νωρίς το πρωί πως κατά τη διάρκεια της νύχτας χτύπαγαν για τουλάχιστον 5 λεπτά οι σειρήνες στη βάση του Ιντσιρλίκ ενώ σταμάτησαν μόνο όταν εξουδετερώθηκε η απειλή.

Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν πως η αεροάμυνα της χώρας λειτούργησε άψογα και αναχαίτισε πύραυλο που προερχόταν από άγνωστη κατεύθυνση.

🚀🇮🇷🇺🇸🇹🇷 NOW: IRANIANBALLISTIC MISSILE made impact at the U.S. Incirlik base in Turkey



Ambulances & firefighters immediately rushed to the scene pic.twitter.com/TpaRTdBuPW — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) March 13, 2026

Την είδηση σχετικά με τα fake news έκανε γνωστή ανταποκρίτρια του Cyprus Times στην Κωνσταντινούπολη.

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6 March 13, 2026

Δεν έχει διευκρινιστεί το ποιος μετέδωσε αρχικά τις πληροφορίες αν και όλα φαίνονται πως ξεκίνησαν από διάφορους λογαριασμούς στα social media.

Χρήστες ανέβασαν μάλιστα βίντεο στα οποία είτε ακούγονταν οι σειρήνες, είτε φαινόταν ο πύραυλος στον ουρανό.

Η Τουρκία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Η Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει στείλει ήδη πυραύλους Patriot στη Μαλάτια, προσπαθώντας να ενισχύσει την ασφάλεια της περιοχής.

Το Ιράν υποστηρίζει πως δεν θέλει να μπλέξει στον πόλεμο της γείτονες χώρες αν και έχει ξεκαθαρίσει πως οι στρατιωτικές βάσεις στις χώρες της Μέσης Ανατολής αποτελούν στόχο.

