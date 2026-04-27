Έβαζαν τον Παναγιωτάκη στο πλυντήριο και τραβούσαν βίντεο ενώ σπάραζε – Το υλικό που παρέδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου στις Αρχές

Ολοκληρώθηκε, έπειτα από περίπου πέντε ώρες, η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου στα δικαστήρια της Αμαλιάδας για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024.

Η 25χρονη, που παραμένει προφυλακισμένη για την υπόθεση θανάτου τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, σύμφωνα με τον συνήγορό της, αποδίδοντας ευθύνες σε άλλα πρόσωπα. Παράλληλα, προσκόμισε υλικό που, όπως υποστηρίζει η ίδια και η υπεράσπισή της, ενισχύει τους ισχυρισμούς της.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η κατηγορούμενη παρέδωσε στις Αρχές φωτογραφίες και βίντεο που φέρεται να είχε λάβει από τη μητέρα του παιδιού. Στο υλικό αυτό, ο ανήλικος εμφανίζεται να κλαίει μέσα σε πλυντήριο ρούχων, ενώ τον κρατούν η μητέρα και η γιαγιά του.

Τι ισχυρίζεται η Ειρήνη Μουρτζούκου για την ημέρα θανάτου του Παναγιωτάκη

Στην εκδοχή που έχει παρουσιάσει μέσω υπομνήματος, η Ειρήνη Μουρτζούκου είχε περιγράψει όσα συνέβησαν τη μοιραία ημέρα, αναφέροντας ότι βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη μητέρα του παιδιού όταν το αγοράκι ένιωσε αδιαθεσία. Όπως είχε ισχυριστεί, εκείνη βρισκόταν σε άλλο δωμάτιο και έσπευσε μόλις άκουσε φωνές, επιχειρώντας να βοηθήσει. Είχε σημειώσει, ακόμη, ότι το παιδί δεν είχε διάθεση για φαγητό, ενώ είχε προηγηθεί ένταση στον χώρο.

Η 25χρονη έκανε επίσης λόγο για πιέσεις που, όπως κατήγγειλε, δέχθηκε στη συνέχεια, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα και η γιαγιά του παιδιού επηρέασαν το περιεχόμενο της κατάθεσής της, με στόχο να μην αποκαλυφθούν κρίσιμα στοιχεία. Όπως ανέφερε, της υποδείχθηκε συγκεκριμένη «γραμμή» που έπρεπε να ακολουθήσει, ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις της.

Από την πλευρά της, η μητέρα του παιδιού επιμένει ότι η ευθύνη για τον θάνατο του γιου της βαραίνει την 25χρονη, θέση την οποία έχει διατυπώσει τόσο ενώπιον των Αρχών, όσο και δημόσια.

Νεκρός αγρότης σε εργατικό δυστύχημα στην Εύβοια

Αναστάτωση στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»











