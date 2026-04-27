Νεκρός αγρότης σε εργατικό δυστύχημα στην Εύβοια

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 70χρονος αγρότης στην Εύβοια. Το περιστατικό συνέβη στις Μηλιές Ιστιαίας Αιδηψού.

Το τρακτέρ που οδηγούσε ο 70χρονος ανατράπηκε με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

