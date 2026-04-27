Αναστάτωση στη συνέντευξη Τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

Αναστάτωση επικράτησε στη συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες γυναίκα λιποθύμησε για άγνωστο λόγο.

Η συνέντευξη Τύπου διεκόπη για λίγα λεπτά, αλλά πλέον συνεχίζεται κανονικά.

