Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»

Με δύο λέξεις σχολίασε ο Χρήστος Ράμμος την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο.

«Μένω άφωνος», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27/04/2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο ΔΣΑ εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων».

