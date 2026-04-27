search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.04.2026 17:52

Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»

27.04.2026 17:52
Με δύο λέξεις σχολίασε ο Χρήστος Ράμμος την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο.

«Μένω άφωνος», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με την από 27/04/2026 πράξη του, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης των υποκλοπών που του υποβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για τυχόν δικές του ενέργειες κατά το άρθρο 43 παρ. 6 του ΚΠΔ, έκρινε, ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανάσυρσης από το Αρχείο της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και επανεξέτασης της σχετικής υπόθεσης.

Αναλυτικότερα τα στοιχεία των οποίων έγινε επίκληση από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, κατά την κρίση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, δεν συνιστούν νέα στοιχεία κατά το άρθρο 43 παρ. 6 ΚΠΔ, ικανά να δικαιολογήσουν την ανάσυρση της δικογραφίας από το Αρχείο. Κατά συνέπεια τα συμπεράσματα των πορισμάτων του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση δεν ανατρέπονται.

Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή, ο ΔΣΑ εξέφρασε «την έντονη ανησυχία του για την καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ενόψει της οποίας είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού αξιόποινων πράξεων».

Διαβάστε επίσης

Κεφαλονιά: «Χημική βόμβα» στον οργανισμό της 19χρονης Μυρτώς: Αλκοόλ, κοκαΐνη και κάνναβη έδειξαν οι τοξικολογικές

Άγιος Δημήτριος: Με τον Κασιδιάρη ποζάρει σε παλαιότερη φωτογραφία ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του 27χρονου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου – Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέμα στο Politico η «επίθεση» της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειδική μνεία σε… Βούλτεψη και Γεωργιάδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μαρινάκης «άδειασε» Σέρμπο για δηλώσεις του για το Ιράν  

ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΚΑΛΧΑΣ

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

ΕΛΛΑΔΑ

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:12
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέμα στο Politico η «επίθεση» της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειδική μνεία σε… Βούλτεψη και Γεωργιάδη

1 / 3