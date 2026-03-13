Ανάλυση CNN: Γιατί ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν – Οι 7 λόγοι που τον δυσκολεύουν

Φως στους 7 λόγους για τους οποίους ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο στο Ιράν, ρίχνει με ανάλυσή του τo CNN, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι.

«Δεν μπορεί να διακηρύξει τη νίκη, φαίνεται να χάνει τον έλεγχο ενός πολέμου που επεκτείνεται και οι στρατηγικές και οικονομικές συνέπειες της εγκατάλειψης θα ήταν πιο καταστροφικές από εκείνες της παραμονής» σημειώνει ο Στίβεν Κόλινσον.

Επισημαίνει δε ότι αν και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιμετωπίζει ακόμη τη δεινή θέση των προέδρων όπως ο Λίντον Τζόνσον και ο Τζορτζ Μπους, οι οποίοι παρέτειναν συγκρούσεις που είχαν ήδη χαθεί, τα σημάδια κινδύνου είναι παντού. Υπάρχει ένα κεφάλαιο στον πόλεμο των σχεδόν δύο εβδομάδων στο Ιράν που συνοψίζει περισσότερο την διαβρωτική ικανότητα του Τραμπ να ελέγξει την επέκτασή του: το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ένα σημαντικό σημείο στραγγαλισμού για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Το κλείσιμο των Στενών δημιουργεί ένα στρατιωτικό αίνιγμα για τον Τραμπ. Η προσπάθεια του αμερικανικού ναυτικού να τα ανοίξει θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία υστερεί στρατιωτικά. Είναι επίσης η τελευταία συνέπεια ενός πολέμου που ο Τραμπ ξεκίνησε βασισμένος, όπως έχει πει, σε ένα «ένστικτο» – κάτι που μοιάζει να αποκαλύπτει μια ανησυχητική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι γνώριζαν εδώ και δεκαετίες πώς θα αντιδρούσε το Ιράν σε μια επίθεση.

«Δεν μπορείς να μιλάς για νίκη αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε στο CNN ο απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού Λόρενς Μπρέναν. «Τα Στενά πρέπει να ανοίξουν ξανά για το διεθνές εμπόριο – και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, υπό τις παρούσες συνθήκες».

Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις του πολέμου

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βίαια περιστατικά στη Βιρτζίνια και το Μίσιγκαν την Πέμπτη τόνισαν την πιθανότητα εγχώριων επιπτώσεων από έναν πόλεμο που βρίσκεται σε άλλον κόσμο. Δεν είναι σαφές ότι τα περιστατικά συνδέονται οριστικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, εν μέσω αυξημένης έντασης και αυξημένων απειλών, οι πυροβολισμοί στη Βιρτζίνια αντιμετωπίζονται από τις αρχές ως τρομοκρατικοί. Το FBI, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε την εμπλοκή οχήματος σε μια συναγωγή στο Μίσιγκαν ως «στοχευμένη πράξη βίας κατά της εβραϊκής κοινότητας».

Το να αποκαλέσουμε την Επιχείρηση Επική Οργή επική αποτυχία θα ήταν πρόωρο, σημειώνει το δημοσίευμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συνδυασμένη αεροπορική επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ αποτελεί επιχειρησιακή επιτυχία και μπορεί να έχει εξαλείψει την ικανότητα του Ιράν να προβάλλει απειλές εκτός των συνόρων του, να έχει περιορίσει την ικανότητά του να αντικαθιστά τους κατεστραμμένους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του. Επιπλέον, ο ρυθμός των ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο έχει επιβραδυνθεί.

Οι επτά βασικοί λόγοι για τους οποίους ο Τραμπ δεν έχει κερδίσει τον πόλεμο με το Ιράν

1. Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Ο αποκλεισμός των Στενών – από τα οποία διέρχεται περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πετρελαίου – και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στον Κόλπο εκτόξευσαν τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης.

Το αμερικανικό ναυτικό διστάζει να εισέλθει στην περιοχή λόγω του κινδύνου από πυραύλους, drones και θαλάσσιες επιθέσεις, ενώ τα ασφάλιστρα για τα πλοία έχουν εκτιναχθεί.

Δεν υπάρχει εύκολη στρατιωτική λύση για να ανοίξουν τα Στενά. Ακόμη κι αν ανοίξουν, θα χρειάζονται συνεχείς συνοδείες πλοίων – κάτι που ίσως ξεπερνά τις δυνατότητες των ήδη πιεσμένων δυτικών ναυτικών δυνάμεων.

2. Το πρόβλημα του νέου Ανώτατου Ηγέτη

Η δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσε την εντύπωση ότι ο πόλεμος αποσκοπούσε στην αλλαγή καθεστώτος. Όμως η ανάδειξη του γιου του, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, περιπλέκει το αφήγημα επιτυχίας του Τραμπ.

3. Θα σταματήσει το Ισραήλ;

Ακόμη κι αν ο Τραμπ θελήσει να τερματίσει τον πόλεμο για πολιτικούς λόγους, δεν είναι βέβαιο ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει. Για το Ισραήλ, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν συχνά μια συνεχή στρατηγική πραγματικότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος θα είναι μια «αμοιβαία απόφαση» μεταξύ του ίδιου και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το σχόλιο αναζωπύρωσε ανησυχίες ότι ένα ξένο έθνος έχει αδικαιολόγητη επιρροή στις στρατιωτικές αποφάσεις ενός αρχηγού των ΗΠΑ. Οι συχνά αναζωπυρούμενοι πόλεμοι και οι στρατιωτικές δράσεις του Ισραήλ – σε μέρη όπως η Γάζα, ο Λίβανος, το Ιράν και η Συρία – δείχνουν ότι βλέπει την περιφερειακή ασφάλεια ως μια συνεχή αποστολή.

4. Έλλειψη σαφούς πολεμικής αφήγησης

Οι αντιφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με τους στόχους του πολέμου δυσκολεύουν τη διαμόρφωση μιας καθαρής ιστορίας νίκης.

5. Το πυρηνικό ζήτημα

Παρά τους ισχυρισμούς ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, αν η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, θα μπορούσε θεωρητικά να το επανεκκινήσει στο μέλλον.

Αυτή την εβδομάδα υπήρξαν εικασίες ότι ο Τραμπ μπορεί να διατάξει μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων για την εξαγωγή του ραδιενεργού υλικού. Αλλά αυτό θα απαιτούσε μια τεράστια επίγεια δύναμη και μια αποστολή ακραίου κινδύνου. Ο πυρηνικός φορέας του ΟΗΕ πιστεύει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 200 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πυρηνικό εργοστάσιο του Ισφαχάν. Χωρίς την εξάλειψη αυτών των αποθεμάτων, η Ουάσινγκτον δεν μπορεί ποτέ να είναι πραγματικά σίγουρη για τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

6. Η πολιτική στασιμότητα στο Ιράν

Παρά τις εκκλήσεις του Τραμπ προς τους Ιρανούς να εξεγερθούν, δεν έχουν υπάρξει ενδείξεις λαϊκής εξέγερσης κατά του καθεστώτος.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο λέγοντας στους Ιρανούς «ότι η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά» και ότι είχαν μια μοναδική ευκαιρία στη ζωή τους να εξεγερθούν ενάντια στην θεοκρατική τους απολυταρχία. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει δημόσια σημάδια μιας τέτοιας εξέγερσης. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι μια ακόμη βίαιη καταστολή από την κυβέρνηση όταν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

7. Η πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ

Οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων και το κόστος του πολέμου μπορεί να επηρεάσουν την αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Καθώς οι Αμερικανοί θρηνούν τους νεκρούς στρατιωτικούς και βλέπουν τους ήδη πιεσμένους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών να επιβαρύνονται περαιτέρω από τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης και το κόστος των καταναλωτών, είναι απίθανο να μοιραστούν τα περί νίκης του Τραμπ.

Διαβάστε επίσης

Τουρκία: Fake news η αναχαίτιση του πυραύλου στη στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ

Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 75χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 34χρονη σύζυγό του

CNN: Πώς ο Τραμπ παγιδεύτηκε στον πόλεμο με το Ιράν και γιατί ίσως δεν μπορεί να τον τελειώσει