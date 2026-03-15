Λίβανος: Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στα νότια προάστια της Βηρυτού – Αναφορές για προσπάθεια απευθείας συνομιλιών με το Ισραήλ

Νέα ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, με το πρώτο φως της μέρας, στο πλαίσιο κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στην περιοχή τη 2η Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να εκδικηθεί τον πόλεμο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου. Το Ισραήλ απάντησε με μια επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 800 ανθρώπους στο Λίβανο και ανάγκασε περισσότερους από 800.000 να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ηγέτης του σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε την Παρασκευή πως η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη μια «μακρά σύγκρουση» με το Ισραήλ, μιλώντας για «υπαρξιακή μάχη».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε χθες την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, ενώ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τους εντατικούς βομβαρδισμούς του στον Λίβανο, όπου έστειλε χερσαίες δυνάμεις τις τελευταίες ημέρες.

Επικαλούμενος ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει σκοπό να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, για να «διαλύσει τις στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ».

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο χθες βράδυ για μάχες σώμα με σώμα με τον ισραηλινό στρατό στη Χιάμ, με χρήση «ελαφρών όπλων μικρού διαμετρήματος» και «ρουκέτες».

Ασθενοφόρα στο στόχαστρο

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 17 γιατροί, νοσοκόμοι και διασώστες σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Μπουρτζ Καλαουίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, έπειτα από πλήγμα στη Σαουάνε το οποίο σκότωσε δυο μέλη πληρώματος ασθενοφόρου συνδεόμενα με τη Χεζμπολάχ και τη συμμαχική παράταξη Άμαλ.

Η δομή υγείας που χτυπήθηκε ανήκε στην Ισλαμική Επιτροπή Υγείας, που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ. Η Επιτροπή τόνισε πως οι επιθέσεις δεν θα την εμποδίσουν «να επιτελέσει το ανθρωπιστικό καθήκον της».

Συνολικά 31 μέλη του υγειονομικού προσωπικού σκοτώθηκαν τις 13 ημέρες του πολέμου, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, οι οποίες κατηγορούν το Ισραήλ ότι «στοχοποιεί» επανειλημμένα διασώστες όταν σπεύδουν με ασθενοφόρα να επέμβουν.

Ο ισραηλινός στρατός, ο οποίος διατείνεται πως η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί ασθενοφόρα και ιατρικές υποδομές «για στρατιωτικούς σκοπούς», ανέφερε πως έπληξε μέλη του κινήματος που μετέφεραν «ρουκέτες σε αποθήκη» κοντά στην Μπουρτζ Καλαουίγια.

Έγιναν κι άλλοι βομβαρδισμοί στη χώρα, ένας από τους οποίος είχε απολογισμό νεκρό και τέσσερις τραυματίες σε πολυκατοικία σε βόρειο προάστιο της Βηρυτού, που είχε ήδη γίνει στόχος την προηγουμένη, σύμφωνα με λιβανικά ΜΜΕ.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε ότι υπήρχαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή Ναμπάα – Μπουρτζ Χαμούντ, εκτός των προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της λιβανικής πρωτεύουσας, και είδε τραυματιοφορείς στην περιοχή.

Ήταν η «πρώτη φορά» που βομβαρδίστηκε η περιοχή αυτή, που δεν είχε χτυπηθεί στον προηγούμενο πόλεμο του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ ως τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με 42χρονο κάτοικό της, τον Λεβόν Γαζαλιάν.

Όλοι οι κάτοικοι έχουν τρομοκρατηθεί, πρόσθεσε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο στην πυκνοκατοικημένη συνοικία αυτή, όπου ζουν πολλά μέλη της μεγάλης αρμενικής κοινότητας του Λιβάνου.

«Δεν ξέρουμε ποτέ πού θα γίνει το επόμενο πλήγμα», είπε η Χανάντι Χασέμ, 50 ετών, που κοιμάται με συγγενείς μέσα στο αυτοκίνητό τους.

Βομβαρδισμός έπληξε εξάλλου διαμέρισμα στα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης Σαΐντα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά, διαπίστωσε ανταποκριτής του AFP.

Γκουτέρες: «Απαράδεκτες επιθέσεις»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ συναντήθηκε χθες με τον αρχηγό του λιβανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας Ροντόλφ Χαϊκάλ, με τον οποίο συζήτησε για την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνεί στα τέλη του 2024 ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, για το σχέδιο αφοπλισμού του σιιτικού κινήματος και για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ.

Αξίωσε να τερματιστούν «οι επιθέσεις εναντίον των κυανοκράνων», χαρακτηρίζοντάς τις «απαράδεκτες».

Την Παρασκευή, ισραηλινά πυρά έπληξαν αρχηγείο της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL) στον νότο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Η FINUL ανακοίνωσε ότι άρχισε να διενεργεί έρευνα.

Την περασμένη εβδομάδα τρεις κυανόκρανοι, μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Γκάνας, τραυματίστηκαν από πυρά, σύμφωνα με τη FINUL, παρούσα στον νότιο Λίβανο από το 1978.

H πρόσκληση Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρότρυνε το Ισραήλ να δεχτεί «απευθείας συνομιλίες» με τη λιβανική κυβέρνηση και «όλες τις συνιστώσες» του Λιβάνου τονίζοντας πως «πρέπει να γίνει το παν για να αποτραπεί» η χώρα «να βυθιστεί στο χάος».

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz το Σάββατο, σε μια προσπάθεια διπλωματικής λύσης που θα αποτελέσει ορόσημο μεταξύ των δύο κρατών, ενώ το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, βρίσκονται σε πόλεμο.

Τρεις Λιβανέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Βηρυτός συγκροτεί αντιπροσωπεία για τις συνομιλίες, ωστόσο δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι ο Λίβανος απαιτεί ειλικρίνεια από την πλευρά του Ισραήλ ως προς το αν θα συμμορφωθεί, με το πρώτο σημείο του Προέδρου Τζόζεφ Αούν – ένα αίτημα για πλήρη κατάπαυση του πυρός ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ισραηλινή κυβέρνηση σχετικά με το δημοσίευμα της «Haaretz» σύμφωνα με το Reuters.

