ΔΕΥΤΕΡΑ 16.03.2026 12:51
16.03.2026 12:10

Ο Μπορέλ κατακεραυνώνει ΕΕ και Φον ντερ Λάιεν: Επικαλούνται επιλεκτικά το διεθνές δίκαιο, η Ούρσουλα υπερβαίνει τις εξουσίες της» 

Επικριτικός κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και της Κάγια Κάλας, ήταν ο Ζοσέπ Μπορέλ για την στάση που τηρεί η ΕΕ σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία, καθώς και για το πως χειρίζεται την κρίση με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Μπορέλ, χαρακτήρισε τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «παράνομο βάσει του διεθνούς δικαίου» και κάλεσε την ΕΕ να απορρίψει την εμπορική συμφωνία που διαπραγματεύτηκε με την Ουάσινγκτον.

«Χάνουμε την μας αξιοπιστία όταν εφαρμόζουμε επιλεκτικά τους διεθνείς κανόνες. Η ΕΕ θα πρέπει να καταδικάζει πιο έντονα τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, είτε από το Ισραήλ, τη Ρωσία είτε από τις ΗΠΑ» είπε χαρακτηριστικά ο πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Μπορέλ «χτυπά» την Φον ντερ Λάιεν

Ο Μπορέλ επανέλαβε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν «είναι παράνομος βάσει του διεθνούς δικαίου και δεν δικαιολογείται από μια άμεση απειλή, όπως έχουν υποστηρίξει ορισμένοι».

Ο Μπορέλ επέκρινε επίσης την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία, όπως είπε, «συνέχισε να υπερβαίνει τις εξουσίες της ασκώντας εξωτερική πολιτική που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της. Είναι συστηματικά προκατειλημμένη υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Χάνουμε αξιοπιστία όταν εφαρμόζουμε επιλεκτικά τους διεθνείς κανόνες», υπογράμμισε.

«Η Ευρώπη υποφέρει από τις συνέπειες όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, ενώ ο Τραμπ καυχιέται ότι αυτό είναι ωφέλιμο για τις ΗΠΑ επειδή είναι εξαγωγείς πετρελαίου πρόσθεσε».

Μπορέλ: Η συμφωνία με τους δασμούς με τις ΗΠΑ να ακυρωθεί, είναι άδικη

Ο πρώην κορυφαίος διπλωμάτης κάλεσε την ΕΕ να μην προχωρήσει στην επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε από την φον ντερ Λάιεν και τον Τραμπ το περασμένο καλοκαίρι.

«Η συμφωνία ήταν άδικη από την αρχή. Μας επέβαλαν δασμούς 15% ενώ εμείς μειώνουμε τους δασμούς μας γι’ αυτούς», δήλωσε ο Μπορέλ.

Τα σχόλια του Μπορέλ έρχονται καθώς η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει μετριάσει την κριτική της προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Είπε ότι το καθεστώς στην Τεχεράνη άξιζε να πέσει, αλλά επέμεινε σε διπλωματικές λύσεις για τη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η ενεργειακή βιομηχανία των ΗΠΑ προειδοποιεί τον Τραμπ – Έρχεται «οικονομική καταστροφή»

Ανάλυση Euractiv: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν αποκάλυψε τα όρια της ισχύος των ΗΠΑ

Ρωσία: Καταιγισμός με πάνω από 100 drones «καμικάζι» κατά της Μόσχας – Καταρρίφθηκαν όλα από την αντιαεροπορική άμυνα

ΣΙΝΕΜΑ

Αντιδράσεις για τις απουσίες από το αφιέρωμα στα Όσκαρ – Άφησαν εκτός Μπριζίτ Μπαρντό, Έρικ Ντέιν και Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων 14χρονος από την Κέρκυρα, μετά από πτώση με πατίνι

ΥΓΕΙΑ

Την παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» ζητούν οι γιατροί μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης

ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στα βενζινάδικα: Στο τραπέζι το «λουκέτο» – Αποφάσεις μέσα στην εβδομάδα

ΚΑΛΧΑΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές απειλούν τη ΝΔ, ένα περίεργο status στην Κύπρο, η ιδέα του Μακρόν για το Ορμούζ, το ΠΑΣΟΚ της συμμετοχής και ο ερχομός του Τσίπρα

ΚΟΣΜΟΣ

«Ισραήλ και ΗΠΑ εισέρχονται σε "παγίδα κλιμάκωσης", το Ιράν έχει έξυπνη στρατηγική» - Τι εκτιμά για τον πόλεμο Αμερικάνος αναλυτής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θρίαμβος για το «Μια μάχη μετά την άλλη» στα Όσκαρ: Έξι βραβεία και σκηνοθεσία για τον Πολ Τόμας Άντερσον - Α΄ Ανδρικού ο Τζόρνταν και Α΄Γυναικείου η Μπάκλεϊ

