Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η ενεργειακή βιομηχανία των ΗΠΑ προειδοποιεί τον Τραμπ – Έρχεται «οικονομική καταστροφή»

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πείσει τους συμμάχους του να στείλουν πλοία στον Περσικό, στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου των ΗΠΑ έστειλαν ένα ζοφερό μήνυμα στους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες αναφέρει η Wall Street Journal.

Πυρετός συναντήσεων

Σε μια σειρά συναντήσεων στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη και σε πρόσφατες συνομιλίες με τον Υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ και τον Υπουργό Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της ExxonMobil, της Chevron, και της ConocoPhillips προειδοποίησαν ότι η διαταραχή στις ροές ενέργειας από την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό του Στενού του Ορμούζ θα συνεχίσει να δημιουργεί αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των αξιωματούχων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Exxon, Ντάρεν Γουντς, δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να αυξηθούν πέρα από τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα εάν οι κερδοσκόποι αυξήσουν απροσδόκητα τις τιμές και ότι οι αγορές θα μπορούσαν να δουν μια κρίση εφοδιασμού με διυλισμένα προϊόντα. Ο CEO της Chevron, Μάικ Γουίρθ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, εξέφρασαν επίσης ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα της διαταραχής, ανέφεραν πηγές στην WSJ.

Ο πρόεδρος Τραμπ δεν παρευρέθηκε στις συναντήσεις της Τετάρτης. Οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί από 87 δολάρια το βαρέλι εκείνη την ημέρα σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα. Ο Λευκός Οίκος έχει εφαρμόσει ή εξετάζει διάφορα μέτρα που ελπίζει ότι θα μειώσουν τις τιμές του πετρελαίου – συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω χαλάρωσης των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο, μιας μαζικής απελευθέρωσης αποθεμάτων ενέργειας έκτακτης ανάγκης, καθώς και την άρση εφαρμογής ενός νόμου που περιορίζει τις ροές αργού πετρελαίου μεταξύ των λιμένων των ΗΠΑ.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πετρέλαιο των 120 δολαρίων»

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης έχουν επίσης πει στους επικεφαλής του πετρελαϊκού κλάδου ότι ελπίζουν να αυξήσουν τη ροή πετρελαίου μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Μπέργκουμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση «εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο» με ενεργειακές εταιρείες για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών ενέργειας. Ο Ράιτ και η κυβέρνηση Τραμπ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των διακοπών στον ενεργειακό εφοδιασμό, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας.

Οι συναντήσεις χαρακτηρίστηκαν παραγωγικές και κανένα από τα στελέχη δεν κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για την κρίση. Ωστόσο, πολλοί στη βιομηχανία πετρελαίου φοβούνται ότι οι υπάρχουσες επιλογές δεν μπορούν να κάνει πολλά για να ανακόψει την κρίση, και ότι η μόνη λύση είναι το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου ρέει το ένα πέμπτο της ημερήσιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο. Διαφορετικά, η πίεση από τις παρατεταμένες υψηλές τιμές θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και να μειώσει τη ζήτηση καυσίμων.

«Ο κόσμος δεν χρειάζεται πετρέλαιο των 120 δολαρίων», σημείωσε ο Στίβεν Προύετ, διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής εταιρείας Elevation Resources με έδρα το Μίντλαντ του Τέξας. «Θα προκαλέσει οικονομική καταστροφή». Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αλλά δεν υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Το Πεντάγωνο έχει πει στην κυβέρνηση ότι υπάρχουν επιλογές για το άνοιγμα του Στενού, και η κυβέρνηση θέλει αυτό να συμβεί σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, είπε η πηγή στη WSJ.

Προετοιμασία για τα χειρότερα

Οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία αυξάνονται μέσα και γύρω από το Στενό, και η τιμή αναφοράς πετρελαίου των ΗΠΑ κυμαίνεται αυτή τη στιγμή γύρω στα 99 δολάρια το βαρέλι. Οι ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας ότι οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και θα συμβάλουν στη μεγαλύτερη έκτακτη απελευθέρωση πετρελαίου που έχει σημειωθεί ποτέ —περίπου 400 εκατομμύρια βαρέλια— δεν έχουν κάνει πολλά για να μειώσουν τις τιμές.

Ορισμένα στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου λένε ότι προετοιμάζονται για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλών τιμών πετρελαίου που μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη τους βραχυπρόθεσμα, αλλά τελικά θα μπορούσε να βλάψει τη βιομηχανία και την οικονομία. Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social την περασμένη Πέμπτη, υποβάθμισε τις ανησυχίες για τις υψηλότερες ενεργειακές τιμές, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, «οπότε όταν οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, βγάζουμε πολλά χρήματα».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CNBC, ο Μπέργκουμ δήλωσε ότι είχε συναντηθεί πρόσφατα με αμερικανικές εταιρείες και ότι ανέμενε να ανακοινώσουν αυξημένη παραγωγή ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές. Εντούτοις, οποιαδήποτε αύξηση στην εγχώρια παραγωγή είναι πιθανό να είναι μέτρια, λένε στελέχη της βιομηχανίας, και δεν θα αντικαταστήσει τα περίπου 9 έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα που, σύμφωνα με τους αναλυτές, βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένα στο Στενό του Ορμούζ.

Η εναλλακτική της Βενεζουέλας

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Μπέργκουμ, είχαν συζητήσεις με την Exxon και την ConocoPhillips σχετικά με την επιστροφή τους στη Βενεζουέλα για να επενδύσουν δισεκατομμύρια στα ερειπωμένα διυλιστήρια της λατινοαμερικανικής χώρας, δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ φιλοξένησε στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου στον Λευκό Οίκο μετά την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο για να συζητήσουν την αύξηση της παραγωγής πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Αλλά οι διευθύνοντες σύμβουλοι αρχικά απάντησαν χλιαρά στις απαιτήσεις του Τραμπ να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη λατινοαμερικάνικη χώρα. Η Exxon έχει ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι αξιολογεί την προοπτική αποστολής μιας τεχνικής ομάδας στη χώρα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η Chevron, η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα, δήλωσε σε Αμερικανούς αξιωματούχους νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι η παραγωγή πετρελαίου της στη χώρα έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ, και ότι στοχεύει να αντλήσει περισσότερο, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η Exxon και η ConocoPhillips αποχώρησαν από τη Βενεζουέλα το 2007, αφού ο τότε πρόεδρος Ούγκο Τσάβες κρατικοποίησε τα περιουσιακά τους στοιχεία. Και οι δύο προσπαθούν να πάρουν πίσω τα δισεκατομμύρια που εξακολουθούν να τους οφείλονται.

