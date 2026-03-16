Χρήστες των social τρολάρουν το βίντεο με τον Νετανιάχου που πίνει καφέ για να πει ότι… ζει

Δεν άντεξαν οι χρήστες των social media και σχολίασαν το επικό βίντεο με το οποίο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν… πέθανε.

Συγκεκριμένα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο να πίνει χαλαρά τον καφέ του δηλώνοντας «Είμαι νεκρός… για τον καφέ», χρησιμοποιώντας κοινή εβραϊκή φράση που μεταφράζεται περίπου ως να αγαπάς κάτι μέχρι θανάτου, για να διαψεύσει τις φήμες που τον ήθελαν να έχει σκοτωθεί σε ιρανική επιδρομή.

Έκτοτε, τα social πήραν… φωτιά, εμφανίζοντας τον… Στάλιν να πίνει τον καφέ του.

Ή τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζάμπα Χαμενεΐ.

Ακόμη και τον Εμανουέλ Μακρόν εντόπισαν οι δαιμόνιοι ρεπόρτερς του διαδικτύου στον καφέ που ήπιε τον καφέ του ο Νετανιάχου.

Άτιμη τεχνητή νοημοσύνη…

