Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

To κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αναταραχή στην ιστορία στις τιμές του πετρελαίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγάτσι δήλωσε ότι μία σειρά από χώρες έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση πλοίων συμφερόντων τους.

Πακιστάν

Δεξαμενόπλοιο με πακιστανική σημαία, που φέρει το όνομα «Karachi», απέπλευσε από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Στενού του Ορμούζ την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Ινδία

Ο πρέσβης του Ιράν στην Ινδία, Μοχάμαντ Φαθάλι επιβεβαίωσε ότι ορισμένα ινδικά πλοία πέρασαν από τα Στενά. Δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό, αλλά τις προηγόυμενες ημέρες τα ινδικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για δύο ινδικά τάνκερ.

Τουρκία

Την Παρασκευή ο υπουργός Υποδομών της Τουρκίας δήλωσε ότι από τα 15 τουρκικά πλοία που περίμεναν στα Στενά, το ένα έλαβε έγκριση.

Κίνα

Η Κίνα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν προκειμένου να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση δεξαμενόπλοιων, που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο από το Κατάρ.

Η Κίνα δεν είναι ικανοποιημένη με την απόφαση του Ιράν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ. Εκτιμάται ότι το 45% του πετρελαίου της προέρχεται από τον Περσικό Κόλπο.

Ιταλία και Γαλλία

Πληροφορίες θέλουν την Ιταλία και τη Γαλλία να έχουν ζητήσει διαβουλεύσεις μετο Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πιέσεις στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και σε όποια άλλη χώρα επηρεάζεται να συνοδεύουν τα δεξαμενόπλοια μαζί με τις ΗΠΑ κατά τη διέλευση τους από τα Στενά. Τόσο η Γερμανία όσο και η Ελλάδα έχουν αποκλείσει οποιαδήποτε εμπλοκή στον πόλεμο.

Διαβάστε επίσης

Το δίλημμα του Τραμπ για το Ιράν – Δύο δύσκολες επιλογές με βαθιά προβληματικές συνέπειες

New York Post: Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι γκέι – Η αντίδραση του Τραμπ

Αμερικανός ΥΠΟΙΚ: Επιτρέπουμε τη διέλευση ιρανικών τάνκερ από τα Στενά του Ορμούζ για να διατηρηθεί η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς