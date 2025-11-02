search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 22:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.11.2025 21:28

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

02.11.2025 21:28
koropi-245

Σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση παραμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί

Η ίδια εξακολουθεί να λέει πως δεν θυμάται τι έγινε, ωστόσο η οικογένειά της είναι απόλυτα βέβαιοι πως την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της, με την μητέρα της να αναφέρει ότι θέλει να την πάρει πίσω στη Λιθουανία.

«Θέλω να πάρω την κόρη μου και τα παιδιά της και να πάμε στη Λιθουανία», είπε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Επιβεβαίωσε πως δεν θυμάται τι έγινε καθώς η μνήμη της δεν είναι καλά ακόμη και δήλωσε βέβαιη ότι δεν θέλει να καλύψει τον δράστη.

«Ανησυχούμε πολύ και θέλουμε η Άγκνες να ανακτήσει τη μνήμη της το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κακοποιητής να μην μπορεί να έχει επαφή μαζί της και με τα παιδιά της» είπε χαρακτηριστικά.

«Αγαπάει πολύ τα παιδιά της, είναι μια αφοσιωμένη μητέρα, ήμουν ενθουσιασμένη με το πόσο καλή μητέρα ήταν, όλα ήταν καθαρά, μαγείρευε πάντα γι’ αυτά, όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη σε αυτά. Ήταν πολύ χαρούμενη μαζί τους, τα αγαπούσε πολύ. Ο σύζυγός της δεν τη βοηθούσε ποτέ. Και μετά της συνέβη αυτό το φρικτό πράγμα και δεν είναι πλέον ο εαυτός της και είναι πολύ μπερδεμένη και το τραύμα είναι μεγάλο. Ανησυχούμε πολύ, δεν ξέρουμε πώς να τη βοηθήσουμε. Και τώρα είναι πολύ μπερδεμένη, είναι σε μία τραγική κατάσταση, λόγω της σχέσης με τον… στην πραγματικότητα μου είχε πει ότι όταν ήταν στην Εσθονία ήταν πιο εύκολο για εκείνη επειδή ο Γιώργος δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά» πρόσθεσε.

«Αν η Άγκνες το θέλει θα την πάρουμε πίσω (στη Λιθουανία). Αυτή τη στιγμή τη βοηθάμε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Ο σύζυγός μου τη φροντίζει τώρα» είπε ακόμη.

Διαβάστε επίσης:

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

Οργισμένη ανάρτηση της Καρυστιανού για το… fake κόμμα με λογότυπο: Δόλια προσπάθεια διασποράς ψευδών ειδήσεων

Ηράκλειο: Στα Βορίζια η σορός του 39χρονου θύματος του μακελειού – Ξέσπασε η σύζυγός του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XAKAN_FINTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Φιντάν

paok1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5: Προπόνηση στις Σέρρες για τους πρωτοπόρους

koropi-245
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

troxaio-korinthos
ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

BritainPolice
ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε τρένο στην Αγγλία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
soi soy nea sezon – new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Χωρίς αντίπαλο το «Σόι σου» - Έσπασαν τα κοντέρ στην prime time «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι»

marinakis_0209_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μήνυμα Μαρινάκη προς τους αγρότες - Έχετε δίκιο, αλλά μην διαταράσσετε τις...ισορροπίες του κράτους

kikilias_balatsinou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Χρόνια πολλά κορίτσι μου γλυκό»: Η ανάρτηση Κικίλια για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

IRIS PAYMENT AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές οι πληρωμές με IRIS σε ταξί και πρατήρια βάσει απόφασης Πιτσιλή για διασύνδεση POS

sikinos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ο αποχαιρετισμός του δημάρχου Σικίνου στους μαθητές που ήρθαν στο νησί για την παρέλαση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 22:16
XAKAN_FINTAN
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σύσκεψη ΥΠΕΞ ισλαμικών χωρών για τη Γάζα συγκαλεί αύριο ο Φιντάν

paok1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-5: Προπόνηση στις Σέρρες για τους πρωτοπόρους

koropi-245
ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

1 / 3