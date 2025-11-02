Κορωπί: Σε σοκ παραμένει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της – «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία» λέει η μητέρα της

Σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση παραμένει η 40χρονη που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 50χρονο σύντροφό της στο Κορωπί.

Η ίδια εξακολουθεί να λέει πως δεν θυμάται τι έγινε, ωστόσο η οικογένειά της είναι απόλυτα βέβαιοι πως την ξυλοκόπησε ο σύντροφός της, με την μητέρα της να αναφέρει ότι θέλει να την πάρει πίσω στη Λιθουανία.

«Θέλω να πάρω την κόρη μου και τα παιδιά της και να πάμε στη Λιθουανία», είπε μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Επιβεβαίωσε πως δεν θυμάται τι έγινε καθώς η μνήμη της δεν είναι καλά ακόμη και δήλωσε βέβαιη ότι δεν θέλει να καλύψει τον δράστη.

«Ανησυχούμε πολύ και θέλουμε η Άγκνες να ανακτήσει τη μνήμη της το συντομότερο δυνατό, ώστε ο κακοποιητής να μην μπορεί να έχει επαφή μαζί της και με τα παιδιά της» είπε χαρακτηριστικά.

«Αγαπάει πολύ τα παιδιά της, είναι μια αφοσιωμένη μητέρα, ήμουν ενθουσιασμένη με το πόσο καλή μητέρα ήταν, όλα ήταν καθαρά, μαγείρευε πάντα γι’ αυτά, όλη της η ζωή ήταν αφιερωμένη σε αυτά. Ήταν πολύ χαρούμενη μαζί τους, τα αγαπούσε πολύ. Ο σύζυγός της δεν τη βοηθούσε ποτέ. Και μετά της συνέβη αυτό το φρικτό πράγμα και δεν είναι πλέον ο εαυτός της και είναι πολύ μπερδεμένη και το τραύμα είναι μεγάλο. Ανησυχούμε πολύ, δεν ξέρουμε πώς να τη βοηθήσουμε. Και τώρα είναι πολύ μπερδεμένη, είναι σε μία τραγική κατάσταση, λόγω της σχέσης με τον… στην πραγματικότητα μου είχε πει ότι όταν ήταν στην Εσθονία ήταν πιο εύκολο για εκείνη επειδή ο Γιώργος δεν ήταν πολύ καλός άνθρωπος και μάλωναν πολύ συχνά» πρόσθεσε.

«Αν η Άγκνες το θέλει θα την πάρουμε πίσω (στη Λιθουανία). Αυτή τη στιγμή τη βοηθάμε να ανακτήσει τις δυνάμεις της. Ο σύζυγός μου τη φροντίζει τώρα» είπε ακόμη.

