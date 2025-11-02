search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.11.2025 22:09
ΕΛΛΑΔΑ

02.11.2025 21:18

Κόρινθος: Τροχαίο με τρία εμπλεκόμενα οχήματα – Το ένα έπεσε σε τοίχο (video)

02.11.2025 21:18
troxaio-korinthos

Σοβαρό τροχαίο με τρία αυτοκίνητα σημειώθηκε σήμερα (2/11) στην Κόρινθο. Κατά τη σύγκρουση, που δεν είναι ξεκάθαρο πως προκλήθηκε, ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ακολουθεί μια ξέφρενη πορεία για να πέσει πάνω σε έναν μαντρότοιχο.

Οι οδηγοί άλλων δύο αυτοκινήτων που ακολουθούσαν, προσπάθησαν να το αποφύγουν, αλλά τα οχήματά τους συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Δείτε το βίντεο με τη σύγκρουση:

