Σμαράγδα Καρύδη: «Τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια»

Για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη που μετρά πάνω από 20 χρόνια μίλησε η Σμαράγδα Καρύδη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, εξηγώντας τη σημασία της ελευθερίας μέσα στο ζευγάρι, όπως επίσης την απουσία των κοινωνικών δεσμεύσεων.

Τόνισε δε, ότι ένας από τους παράγοντες που ίσως συνέβαλε στη διάρκεια της σχέσης είναι το γεγονός ότι οι δυο τους δεν απέκτησαν ποτέ παιδί, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι « τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν».

«Το ότι είμαστε τόσα χρόνια μαζί με τον Θοδωρή, δεν σημαίνει ότι έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: «Δεν θα καπνίσω». Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα» είπε αρχικά.

«Ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλον. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις» πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι δεν έχει να δώσει… συνταγές για ευτυχία και διάρκεια στη σχέση.!

«Δεν έχω να προτείνω συνταγές. Είναι και θέμα τύχης. Δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις. Όταν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν πράγματα που ούτε μπορείς να τα προσδιορίσεις ακριβώς, ούτε να τα οριοθετήσεις. Ο θαυμασμός είναι επίσης κομβικής σημασίας. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε για να μην είμαστε παντού μαζί. Και εγώ είχα ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα, δικές μου δουλειές».

Ερωτηθείσα για το αν πιστεύει στον Θεό -όπως πολλάκις έχει εξομολογηθεί ο Θοδωρής Αθερίδης- η Σμαράγδα Καρύδη υπογράμμισε ότι δεν πιστεύει σε τίποτα που να μην εξηγείται λογικά ή επιστημονικά.

«Θαυμάζω τους ανθρώπους που πιστεύουν. Η πίστη είναι πολύ σημαντική. Για αρκετά πράγματα έχω έλλειψη πίστης και αυτό δεν βοηθάει. Αλλά θεωρώ ότι είναι και θέμα προδιάθεσης. Μου είναι δύσκολο να έχω πίστη σε πολλά πράγματα που δεν εξηγούνται λογικά. Όχι μόνο στον Θεό. Πάντα ψάχνω να βρω τη λογική εξήγηση, παρόλο που πολύ συχνά συμβαίνουν πράγματα τα οποία νιώθω ότι έγιναν μεταφυσικά. Έχω άρνηση σε ό,τι δεν εξηγείται με τη λογική. Δεν πιστεύω σε τίποτα που δεν αποδεικνύεται από την επιστήμη» ξεκαθάρισε.

