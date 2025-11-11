Ο Άρης Σερβετάλης «ξαναχτυπά» για τις αμβλώσεις: Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο

Στο θέμα των αμβλώσεων, αλλά και στην ελευθερία της έκφρασης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Άρης Σερβετάλης, σε νέα του συνέντευξη στο BHMAgazino.

Ο ηθοποιός, στο πρόσφατο παρελθόν, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, εκφράζοντας την ακραία σεξιστική και σκοταδιστική του τοποθέτηση αναφορικά με το ζήτημα των αμβλώσεων.

Μεταξύ άλλων, ο Άρης Σερβετάλης είχε κάνει λόγο για μια «αμαρτία» που η γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να κάνει, καθώς πρέπει να «αναλάβει τις ευθύνες της» και να κυοφορήσει το έμβρυο ακόμα και αν στη συνέχεια «το… πετάξει».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι νέες δηλώσεις του ηθοποιού, ο οποίος ανέφερε ότι οι αμβλώσεις είναι ένα πεδίο, όπου η εκκλησία έχει σαφές δόγμα: «Η αλήθεια είναι αποκαλυπτική. Τα πάντα στη ζωή έχουν δόγματα. Ορισμένα πράγματα δεν επιδέχονται διάλογο. Το ζήτημα των αμβλώσεων είναι δόγμα της ορθόδοξης εκκλησίας για το οποίο δεν είμαι αρμόδιος να μιλήσω».

Στο ίδιο θέμα, ο Άρης Σερβετάλης αναφέρθηκε και σε μία εικόνα που είχε δει στο παρελθόν, η οποία τον συγκλόνισε: «Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από μια συγκλονιστική φωτογραφία της μεταπολεμικής Αθήνας. Ήταν μια βρεφοδόχος… Επάνω της υπήρχε γραμμένη μια φράση: “Ο πατήρ και η μήτηρ εγκατέλιπόν με, ο δε Κύριος προσελάβετό με”».

Σερβετάλης: Εύχομαι η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Άρης Σερβετάλης μίλησε για την ελευθερία της έκφρασης, λέγοντας: «Για να διατυπώνει κάποιος την άποψη που πιστεύει ελεύθερα έχουν θυσιάσει τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν. Θεωρώ πως όταν με ρωτάνε και απαντώ, αυτό είναι ένα αντίδωρο για τη θυσία αυτών των ανθρώπων».

«Εύχομαι μόνο η πίστη και τα πιστεύω μου να μην αποτελούν απειλή για τον άλλον… Η κοινωνική απομόνωση, το σύγχρονο μεταμοντέρνο “cancel”, είναι η απάντηση στο “διαφωνώ”. Διαφωνώ, άρα σε αφανίζω», υπογράμμισε, ακόμη, ο ηθοποιός.

«Δεν γίνεται να συμφωνούμε με όλους… Η δημοκρατία απαιτεί πνεύμα… Εγωιστής δεν είναι αυτός που ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά αυτός που θέλει να κάνει τον άλλον αυτό που είναι ο ίδιος», πρόσθεσε ο Άρης Σερβετάλης.

