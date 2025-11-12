Ντιν ΜακΝτέρμοτ – Τόρι Σπέλινγκ: Το τέλος του γάμου τους, ο αλκοολισμός και η σχέση τους σήμερα

Για την αγάπη και τον σεβασμό που εξακολουθεί να τρέφει για την πρώην σύζυγό του Τόρι Σπέλινγκ, μίλησε ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ, λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους.

Μπορεί να χώρισαν, ωστόσο, δεν θα πάψει ποτέ να την αγαπά, να τη σέβεται και να είναι στο πλευρό της όποτε το χρειάζεται.

Ο λόγος για τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ ο οποίος σε δηλώσεις του στο Us Weekly από την εκδήλωση Cure Addiction Now αναφέρθηκε στην πρώην σύζυγό του Τόρι Σπέλινγκ, εξηγώντας ότι πλέον η σχέση τους είναι πιο ώριμη. Τόνισε δε, ότι το γεγονός ότι δεν είναι πια εθισμένος στο αλκοόλ του επέτρεψε να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του όχι μόνο ως πρώην σύζυγος αλλά και ως πατέρας.

«Η σχέση μας είναι φανταστική. Είμαστε ένα ενωμένο μέτωπο και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τα παιδιά. Δεν βλέπω να σταματούν ούτε οι οικογενειακές μας παραδόσεις. Είμαστε οικογένεια, είτε μαζί είτε χωριστά. Θα αγαπώ την Τόρι για όλη μου τη ζωή, κι εκείνη θα με αγαπά για όλη τη δική της» δήλωσε.

Ο Ντιν ΜακΝτέρμοτ παραδέχτηκε ότι ο γάμος τους «απλώς δεν λειτούργησε», υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα του να καταφέρνει το ζευγάρι να διατηρεί τον σεβασμό και τη συνεργασία ως γονείς:

«Είμαστε υπέροχοι γονείς. Αγαπιόμαστε και αυτό είναι το κλειδί για να προχωρήσουμε, ενωμένοι, για το καλό της οικογένειας» σημείωσε.

Dean McDermott is opening up about the love he still has for Tori Spelling after finalizing their divorce. https://t.co/AkCcoy9ewH — Us Weekly (@usweekly) November 12, 2025

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για τον αγώνα του με τον εθισμό στο αλκοόλ και την πορεία προς τη νηφαλιότητα, αποκαλύπτοντας πως έχει επιλέξει να είναι απολύτως ειλικρινής με τα παιδιά του.

«Γνωρίζουν τα πάντα και είναι πολύ υποστηρικτικά. Το να είμαι ανοιχτός μαζί τους μάς βοήθησε να επουλώσουμε τη σχέση μας. Καταλαβαίνουν πλέον πως δεν έφταιγαν εκείνα, αλλά εγώ» είπε.

Σήμερα, ο ΜακΝτέρμοτ δηλώνει καλύτερος πατέρας, χάρη στη νέα του στάση απέναντι στη ζωή.

«Είμαι ευλογημένος. Έχω έξι υπέροχα παιδιά και μπορώ να διορθώσω τις σχέσεις μας. Τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Οι εθισμένοι αγαπούν να ελέγχουν, γιατί αυτό τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς. Έμαθα όμως πως δεν μπορώ να ελέγξω τα πάντα. Μπορώ να δίνω καθοδήγηση και συμβουλές στα παιδιά μου, αλλά ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Είναι το θέλημα του Θεού» τόνισε.

Όσο για τη διαφορά ανάμεσα στο «τότε» και το «τώρα»;

«Όταν ήμουν μέσα στον εθισμό, ήμουν γεμάτος θυμό και προσπαθούσα να ελέγχω τους πάντες. Σήμερα είμαι απλώς εδώ για να αγαπώ και να ακούω» επισημαίνει.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει πέντε παιδιά, τον Λίαμ, τη Στέλα, τη Χάτι, τον Φιν και τον Μπο, ενώ ο ΜακΝτέρμοτ έχει ακόμη έναν γιο, τον Τζακ, από προηγούμενο γάμο του με τη Μέρι Τζο Γιούστατς.

