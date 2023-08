Σε ένα τροχόσπιτο σε κάμπινγκ της κομητείας Ventura στην Καλιφόρνια εθεάθη η Τόρι Σπέλινγκ μαζί με τα πέντε παιδιά της, έπειτα από τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Dean McDermott.

Ο 56χρονος ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι σκόπευε να χωρίσει τη σύζυγό του μετά από 17 χρόνια γάμου.

Στο βίντεο που ήρθε στο φως της δημοιότητας βλέπουμε φωτογραφίες που εξασφάλισε η New York Post με την πρωταγωνίστρια του «Beverly Hills, 90210» και τα παιδιά της – Liam, 16 ετών, Stella, 15 ετών, Hattie, 11 ετών, Finn, 10 ετών και Beau, 6 ετών.

Ένας πλήρης εξοπλισμός για κάμπινγκ, όπως ένα ψυγείο, μια σόμπα, ένα τραπέζι καθώς και ένα χαλί φαίνονται επίσης στις φωτογραφίες.

Η μετακόμιση στο τροχόσπιτο θα μπορούσε να σημαίνει οικονομικά προβλήματα για την οικογένεια, η οποία για τελευταία φορά εθεάθη να μένει σε μοτέλ των 100 δολαρίων τη νύχτα – μια μάλλον έντονη αντίθεση με την πολυτελή έπαυλη στην οποία μεγάλωσε η 50χρονη, σήμερα, Σπέλινγκ.

