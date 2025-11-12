search
12.11.2025 09:31

Στα «χνάρια» της Μπιάνκα Σενσόρι η 21χρονη αδερφή της (Photos)

12.11.2025 09:31
angelina-censori-new (2)

Τα «χνάρια» της αδερφής της, Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι η οποία κοιτώντας με λάγνο βλέμμα τον φακό, εμφανίζεται ολοένα και πιο αποκαλυπτική στο περιεχόμενό της στο Instagram.

Η 21χρονη Αντζελίνα δημοσίευσε, το απόγευμα της Δευτέρας (11/11), ένα βίντεο στο προφίλ της, φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais και κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.

To φόρεμα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Αυτή δεν είναι η μόνη φορά που επιδεικνύει τη… σέξι πλευρά της, καθώς το περιεχόμενο τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό τη, είναι προκλητικό.

oscar-chelsea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βραζιλία: Σοκ με τον Όσκαρ, έπεσε αναίσθητος σε προπόνηση – Έχει καρδιακά προβλήματα, σταματάει το ποδόσφαιρο

Jeff-Goldblum-new
LIFESTYLE

Τζεφ Γκόλντμπλουμ: Ο ρόλος που του άλλαξε τη ζωή – «Σταμάτησα να τρώω κρέας» (Video)

PAIDIA FOS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Πώς το φως της ημέρας βοηθά την ψυχολόγια των παιδιών με καρκίνο, ακόμα και όταν είναι τεχνητό

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τσάι με μπαρούτι, κύριε Πίντερ;» στο Θέατρο Lib’ro

mercedes_toto-wolff_1211_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Τότο Βολφ πουλάει μέρος απ’ το 33% του ποσοστού του στη Mercedes αντί 6 δισ. δολαρίων

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

the voice new
MEDIA

«The Voice» και «Μια νύχτα μόνο» τα πρώτα σε τηλεθέαση προγράμματα του σαββατοκύριακου (8,9/11)

gallia suntaxeis france
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Γαλλία δεν τους δίδαξε τίποτα: Ψάχνουν πάλι να... αλλάξουν το συνταξιοδοτικό  

