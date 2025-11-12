Στα «χνάρια» της Μπιάνκα Σενσόρι η 21χρονη αδερφή της (Photos)

Τα «χνάρια» της αδερφής της, Μπιάνκα Σενσόρι φαίνεται ότι βαδίζει η Αντζελίνα Σενσόρι η οποία κοιτώντας με λάγνο βλέμμα τον φακό, εμφανίζεται ολοένα και πιο αποκαλυπτική στο περιεχόμενό της στο Instagram.

Η 21χρονη Αντζελίνα δημοσίευσε, το απόγευμα της Δευτέρας (11/11), ένα βίντεο στο προφίλ της, φορώντας ένα διαφανές φόρεμα Mirror Palais και κάνοντας lipsync σε ένα remix του DJ Khaled.

To φόρεμα ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικό κρύβοντας τα επίμαχα σημεία με δαντελένιες λεπτομέρειες, με τους διαδικτυακούς της φίλους να την αποθεώνουν στα σχόλια.

Αυτή δεν είναι η μόνη φορά που επιδεικνύει τη… σέξι πλευρά της, καθώς το περιεχόμενο τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα βίντεο που ανεβάζει στον λογαριασμό τη, είναι προκλητικό.

Διαβάστε επίσης:

Σοφία Μουτίδου: «Έχασα συνεργασία μετά το περιστατικό με τον Γκλέτσο – Τις χάνεις τις δουλειές αν πεις δημόσια τη γνώμη σου» (Video)

Σμαράγδα Καρύδη: «Τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια»

Η Κρις Τζένερ διέγραψε τις φωτογραφίες της Μέγκαν Μαρκλ και του Πρίγκιπα Χάρι από το πάρτι των 70ών γενεθλίων της