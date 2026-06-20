Κολύμβηση: «Έσπασε» τα χρονόμετρα η Ντάγκλας στα 50μ. ελεύθερο (Video)

Ένα σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Ινδιανάπολη, όπου διεξάγεται το μίιτνγκ κολύμβησης της σειράς “Pro Swim Series”.

Η σημείωσε χρόνο 23.59 στα 50μ. ελεύθερο κι έγινε έτσι η ταχύτερη κολυμβήτρια όλων των εποχών στην 50άρα πισίνα, καταρρίπτοντας το 23.61 που είχε η Σουηδή Σάρα Σιέστρεμ, από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φουκουόκα, στις 29 Ιουλίου 2023.

Το αξιοπερίεργο είναι ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η 25χρονη αμερικανίδα σημειώνει παγκόσμιο ρεκόρ στη 50άρα πισίνα (έχει στην κατοχή της δύο ρεκόρ στην 25άρα) κι αυτό συνέβη σε ένα αγώνισμα που -θεωρητικά τουλάχιστον- δεν είναι η ειδικότητά της, καθώς η Ντάγκλας είναι πιο γνωστή για τις επιδόσεις της στα 200μ. πρόσθιο και στα 200μ. μικτή ατομική.

Η Γκρέτσεν Ουόλς πήρε τη δεύτερη θέση με 23.78, κολυμπώντας ταχύτερα από το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ των ΗΠΑ (το είχαν από κοινού με την Ντάγκλας με 23.91) και ανεβαίνοντας στο Νο 5 όλων των εποχών στο αγώνισμα.

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