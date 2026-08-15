Νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού

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Σε τροποποιήσεις των σημερινών δρομολογίων προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μετά τα προβλήματα που προκάλεσαν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τη σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Απο το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια των πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ στις 13:00 έγινε άρση απαγορευτικού από Ραφήνα και Λαύριο.

Από τη Ραφήνα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι, μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου από τις 13:00, το FAST FERRIES ANDROS αναχωρεί στις 13:15 για ‘Ανδρο, Τήνο, Μύκονο και Πάρο, ενώ το ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. αναχωρεί στις 13:00 για Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

Παράλληλα, η SEAJETS γνωστοποίησε τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες από Πειραιά και Λαύριο: Από τον Πειραιά, το WORLDCHAMPION JET αναχώρησε στις 11:30 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και Ηράκλειο, το CHAMPION JET 2 θα αναχωρήσεις στις 14:00 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ στις 15:00 αναχωρούν το EUROCHAMPION JET για Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη και το CHAMPION JET 1 για Κύθνο, Σέριφο, Σίφνο, Κίμωλο και Μήλο.

Από το Λαύριο, στις 15:00 αναχωρεί το TERA JET 2 για Τήνο και Μύκονο, καθώς και το SUPERSTAR για ‘Ανδρο και Τήνο.

Οι επιβάτες καλούνται να ενημερώνονται από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία για τυχόν νεότερες αλλαγές στα ωράρια των δρομολογίων.

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