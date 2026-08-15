Ιός του Δυτικού Νείλου: Η βασική αιτίεα της αύξησης των κρουσμάτων στην Αττική για τον Μαγιορκίνη (Video)

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Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες, με συνολικά 110 εγχώρια περιστατικά να σημειώνονται από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου.

Ο επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου 15/8 στάθηκε σε μια από τις αιτίες της αύξησης των κρουσμάτων.

«Και φέτος όπως και κάθε χρονιά η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου είναι στην καρδιά του καλοκαιριού. Φέτος έχουμε την μεγαλύτερη κυκλοφορία τις πρώτες 15 μέρες του Αυγούστου. Να πούμε ότι είναι μια χρονιά που έχουμε αυξημένη δραστηριότητα και κυρίως στην Αττική και ειδικότερα την Ανατολική Αττική, με τις περιοχές των Μαρκόπουλου και Σπάτα να είναι στο επίκεντρο.

Μια από τις πιθανότητες που έχουμε αύξηση στην Αττική είναι η κακοκαιρία Daniel γιατί μέχρι και τα προηγούμενα τέσσερα με πέντε χρόνια δεν είχαμε στην Αττική κυκλοφορία. Βασική πρόληψη είναι η ατομική, με σπρέι, σίτες. Αν πάμε κοντά σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία να φορούμε μακριά ρούχα. Δεν είναι θέμα προτίμησης κουνουπιών αλλά του ιού, στα άτομα άνω των 65 ετών με μέσο όρο ηλικίας των θανόντων τα 82 έτη» ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Δήμοι υψηλού κινδύνου

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

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