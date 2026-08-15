Εύβοια: Φίδι έκοβε βόλτες σε ταβέρνα κάτω από τα πόδια των πελατών (Video)

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Απρόσμενη τροπή πήρε η έξοδος για φαγητό για θαμώνες ταβέρνας στην Εύβοια, όταν ένα φίδι εμφανίστηκε και άρχισε να κινείται ανάμεσα στα τραπέζια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η ταβέρνα βρισκόταν σε λειτουργία και οι πελάτες απολάμβαναν το φαγητό τους. Ξαφνικά, όπως φαίνεται και σε βίντεο που καταγράφηκε, το ερπετό εμφανίστηκε στο δάπεδο και πέρασε κάτω από τραπέζια και ανάμεσα στα πόδια των θαμώνων.

Οι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να αντιληφθούν τι ακριβώς συνέβαινε, ενώ το φίδι συνέχισε να κινείται στον χώρο.

Σύμφωνα με το evima.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε ποιο είδος ανήκει το φίδι. Από το περιστατικό, πάντως, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

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Σοβαρό τροχαίο στον Έβρο: Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά μετά από σφοδρή σύγκουση αυτοκινήτων

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Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον άξονα Ορμενίου – Αρδανίου, στον Έβρο το απόγευμα της Παρασκευής (14/08) μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Συγκεκριμένα, δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα περίπου στις 19:20, στο τμήμα του δρόμου μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο ένα όχημα επέβαινε μόνο η Ελληνίδα οδηγός, ενώ στο δεύτερο επέβαινε μια πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έφερε γερμανικές πινακίδες, ενώ Έλληνας ήταν και ο οδηγός του.

https://youtube.com/watch?v=Ad9PKNw9mbg%3Ffeature%3Doembed

Και οι έξι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το radioevros.gr.Play Video

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