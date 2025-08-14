search
ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:14
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.08.2025 14:58

Παναθηναϊκός: Οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεγάλη μεταγραφή του Καλάμπρια

14.08.2025 14:58
calabria_1408_1920-1080_new

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες 48 ώρες τη μεγάλη μεταγραφή του διεθνούς ιταλού δεξιού μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια, σε ένα απ’ τα πιο δυνατά «χτυπήματα» των τελευταίων ετών στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Το πρωί της Πέμπτης (14/8), ο ιταλός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο ανέφερε σε ανάρτησή του στο «X» πως ο 28χρονος άσος «οδεύει προς τον Παναθηναϊκό», επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη σειρά των αποκαλυπτικών δημοσιευμάτων του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το απόγευμα της 2ας Αυγούστου, όταν κι αποτυπώθηκαν για πρώτη φορά οι πολύ σοβαρές συζητήσεις των «πράσινων» με την πλευρά του παίκτη.

Ο Παναθηναϊκός χειρίστημε με μεγάλη υπομονή κι επιμονή την υπόθεση του μέχρι πριν από 8 μήνες αρχηγού της Μίλαν.

Απέκτησε προβάδισμα έναντι των υπολοίπων «μνηστήρων» με την πολύ μεγάλη πρόταση που του κατέθεσε κι αφορά τριετές «κλειστό» συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές λίγο πάνω απ’ τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ «κέρδισε» τον Ιταλό και με την στάση του και το πόσο πολύ του έδειξε πως τον ήθελε για να αποτελέσει έναν εκ των ηγετών της ομάδας. Και πλέον είναι έτοιμος πια να «κλειδώσει» τη συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Παναθηναϊκός είναι σε διαρκή επικοινωνία εδώ και μέρες με τον Καλάμπρια και τους (νέους) ατζέντηδές του, τη βρετανική «Base» που τον εκπροσωπεί εδώ κι ενάμιση μήνα και οπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχουν ήδη αρχίσει να διευθετούνται οι τελικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε επιμέρους λεπτομέρειες, ούτως ώστε να προγραμματιστεί η άφιξη του παίκτη στην Αθήνα μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Σε μία μεταγραφή που «ταράζει» τα νερά και θα πρέπει να έρθουν τα… πάνω-κάτω πλέον για να μην ολοκληρωθεί, αφού οι δύο πλευρές εκτός το οικονομικό σκέλος έχουν εισέλθει εδώ και λίγες ημέρες ακόμη και σε λεπτομέρειες επί των αγωνιστικών, με τον Καλάμπρια να δείχνει πως έχει πάρει πλέον τις αποφάσεις του…

Διαβάστε επίσης:

NBA: Εγκρίθηκε η πώληση των Boston Celtics έναντι του ποσού-ρεκόρ των 6,1 δισ. δολαρίων

Conference League: Με «όπλο» την έδρα για την πρόκριση η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού

Europa League: Αποφασισμένος για την πρόκριση ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαχτάρ – Με απουσίες οι Ουκρανοί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

trump putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν: Κατ’ ιδίαν τετ α τετ πριν από την κοινή συνέντευξη τύπου

pavlos-marinakis_1408_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για φωτιές: «Η αντιπολίτευση διασπείρει μυθεύματα συνειδητά» – Απαντήσεις σε απορίες πολιτών

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση «ήλθον, είδον, απήλθον», στα κανάλια την επόμενη (13/8) των απειλητικών πυρκαγιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

ninios-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 ο ηθοποιός

semertzidou mageirias 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει ότι έλαβε 2,5 εκατ. ευρώ ο σύντροφος της Σεμερτζίδου - «Πήρα περίπου 620.000 ευρώ, συνεχώς με έλεγχουν»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 14.08.2025 17:13
xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

mazonakis-new
LIFESTYLE

Σε δημόσια ψυχιατρική κλινική εισήχθη ο Γιώργος Μαζωνάκης

trump putin 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν: Κατ’ ιδίαν τετ α τετ πριν από την κοινή συνέντευξη τύπου

1 / 3