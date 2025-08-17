Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου»

Με τον γιο του, Πάρη, πέρασε τον φετινό Δεκαπενταύγουστο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους εξόρμηση στη φύση και έγραψε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο… από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου».

Διαβάστε επίσης:

Οικογένεια Μαζωνάκη: «Αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Άννα Μαρία Βέλλη: Η απάντηση στα σχόλια περί νευρικής ανορεξίας (Video)

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές»