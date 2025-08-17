search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:44
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 10:28

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου»

17.08.2025 10:28
alexandrou

Με τον γιο του, Πάρη, πέρασε τον φετινό Δεκαπενταύγουστο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους εξόρμηση στη φύση και έγραψε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο… από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου».

Διαβάστε επίσης:

Οικογένεια Μαζωνάκη: «Αξία έχει η υγεία και η ζωή του Γιώργου, οτιδήποτε άλλο δεν μας αγγίζει»

Άννα Μαρία Βέλλη: Η απάντηση στα σχόλια περί νευρικής ανορεξίας (Video)

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Θα σου βρούμε και εσένα γκόμενο να σου πληρώνει τις διακοπές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
faros new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Αυτοί οι 18 θα είναι ανοιχτοί σήμερα για το κοινό

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 46χρονη έριξε χλωρίνη στο πρόσωπο 38χρονου

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» μισός τόνος KHAT αξίας 1,5 εκατ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 11:40
faros new
ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Αυτοί οι 18 θα είναι ανοιχτοί σήμερα για το κοινό

adonis_georgiadis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To χιουμοριστικό βίντεο για το 1566 διά χειρός Άδωνι – «100% δικό μου το σενάριο»

fotia_pyrosvestiki_1108_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

1 / 3