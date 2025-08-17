Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τον γιο του, Πάρη, πέρασε τον φετινό Δεκαπενταύγουστο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.
Ο γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο ανάρτησε στο Instagram φωτογραφίες από την κοινή τους εξόρμηση στη φύση και έγραψε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο τοπίο… από την αγκαλιά που χωράει όλο τον κόσμο σου».
