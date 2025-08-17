Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή, σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο Δρομοκαΐτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, αποκάλυψε ο δικηγόρος του.

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο γνωστός νομικός κατήγγειλε πως συγγενείς του τραγουδιστή μεθόδευσαν τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρικό ίδρυμα, μετά την τελευταία επεισοδιακή τους συνάντηση μαζί του.

Όπως είπε ο κ. Μερκουλίδης, ο τραγουδιστής πέταξε έξω από το σπίτι του τους συγγενείς του και ετοίμαζε μηνύσεις σε βάρος τους.

Μάλιστα, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως αύριο, Δευτέρα, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα λάβει το πολυπόθητο εξιτήριο.

«Ουδέποτε ζήτησε να νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Είμαστε πεπεισμένοι και σίγουροι ότι την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα θα βγει από αυτό το κολαστήριο. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι υγιής, απλά είναι πικραμένος και αγανακτισμένος. Όλα αυτά είναι ψευδή, συκοφαντικά και άθλια. Δεν είχαν καθημερινή επαφή και συναναστροφή», επισήμανε.

«Η μοναδική επαφή ήταν πριν από ένα μήνα περίπου που πήγαν στο σπίτι του και τους είπε ότι δεν θέλει καμία επικοινωνία μαζί τους και ότι θα τα πουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Τους έβγαλε έξω από το σπίτι του. Η αδελφή του ζήτησε να μεταφερθεί σε ιδιωτική μονάδα που είχε κανονίσει με αίτημα στην εισαγγελία», πρόσθεσε ο κύριος Γιώργος Μερκουλίδης.

