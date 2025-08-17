Γέννησε η Γεωργία Παράσχου – Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Γεωργία Παράσχου και ο Παύλος Καγιαλής, καλωσορίζοντας στον κόσμο τον γιο τους, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, το 2016, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και η ιδρύτρια της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece υποδέχτηαν λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο το πρώτο τους παιδί.

Με ανάρτησή της στα social media, η Γεωργία Παράσχου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε, αλλά και τον ερχομό του γιου τους.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί» – Πώς περιγράφει τον τορπιλισμό της «Έλλης»

Καλάμπρια: Η καλλονή αδερφή του Νταβίντε που αναδείχθηκε «Μις Ιτάλια» (Photos)

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή