search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 15:58
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 15:25

Γέννησε η Γεωργία Παράσχου – Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

17.08.2025 15:25
parasxou

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Γεωργία Παράσχου και ο Παύλος Καγιαλής, καλωσορίζοντας στον κόσμο τον γιο τους, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, το 2016, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και η ιδρύτρια της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece υποδέχτηαν λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο το πρώτο τους παιδί.

Με ανάρτησή της στα social media, η Γεωργία Παράσχου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε, αλλά και τον ερχομό του γιου τους.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Κωνσταντίνου: «Ο κόσμος έτρεχε αλαφιασμένος να σωθεί» – Πώς περιγράφει τον τορπιλισμό της «Έλλης»

Καλάμπρια: Η καλλονή αδερφή του Νταβίντε που αναδείχθηκε «Μις Ιτάλια» (Photos)

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

georgiou_gamos
LIFESTYLE

Ανδρέας Γεωργίου για Σιμώνη Χριστοδούλου: «Eίμαστε ελεύθεροι μέσα στη σχέση μας»

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Τραγωδία με νεκρό 18χρονο σε τροχαίο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 15:57
hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «όχι» της Χαμάς στο ισραηλινό σχέδιο μετακίνησης κατοίκων από τη Γάζα: «Είναι νέο κύμα γενοκτονίας»

opla oukrania 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Τα 2 πιθανά σενάρια για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

luna_park_rodos
ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

1 / 3