Γέννησε η Γεωργία Παράσχου – Πατέρας για πρώτη φορά ο Ολυμπιονίκης, Παύλος Καγιαλής

Γονείς για πρώτη φορά έγιναν η Γεωργία Παράσχου και ο Παύλος Καγιαλής, καλωσορίζοντας στον κόσμο τον γιο τους, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.
Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοΐας, το 2016, στο Ρίο ντε Τζανέιρο και η ιδρύτρια της εθελοντικής οργάνωσης Humanity Greece υποδέχτηαν λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο το πρώτο τους παιδί.
Με ανάρτησή της στα social media, η Γεωργία Παράσχου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε, αλλά και τον ερχομό του γιου τους.
