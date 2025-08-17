«8 μήνες σήμερα… Ήξερες να ζεις τις “στιγμές”, κι εμείς μαζί σου»: Η ανάρτηση της Μαρίας Παναγοπούλου για τον Κώστα Χαρδαβέλλα

Ανάρτηση για τους οκτώ μήνες από τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα έκανε η σύζυγός του Μαρία Παναγοπούλου.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από καλοκαιρινές τους διακοπές στο Instagram έγραψε: «8 μήνες σήμερα και Αύγουστος. Με μια “στιγμή” μας που αγαπούσες πολύ. Καλοκαίρι, στον Αμπελά της (πιο ήρεμης τότε) Πάρου, στην ταβέρνα “Ανάργυρος”. Μόλις έχετε επιστρέψει από ολονύχτιο ψάρεμα με το καΐκι των Γιάννη και Αντώνη Πετρόπουλου, πάντα παρέα με τον Αντώνη Ανδρικάκη. Η ψαριά σας είναι αξιοζήλευτη και αληθινή, όχι από εκείνες που συνήθως περιγράφουν οι ψαράδες για να εντυπωσιάσουν. Έχεις τόση χαρά, τόσο καμάρι, τόση ευτυχία… Ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματά σου ήταν ότι ήξερες να ζεις τις στιγμές. Κι εμείς μαζί σου».

