Μαρία Αντωνά: «Είμαστε τα καλοκαίρια μας» – Η νέα ανάρτηση από το ταξίδι με τον Γιώργο Λιάγκα στην Ιταλία

Στην Ιταλία ταξίδεψαν η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας.

Το ζευγάρι βρέθηκε στη γειτονική χώρα, όπου πέρασε όμορφες και χαλαρές στιγμές.

Η Μαρία Αντωνά, μάλιστα, αργά χθες το βράδυ ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές φωτογραφίες, τις οποίες συνόδευσε με ένα μικρό κείμενο.

«Οι μέρες αυτές θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου σαν πολύτιμες στιγμές. Ήταν διακοπές γεμάτες χαμόγελα, ηρεμία και όμορφες εικόνες… Άλλωστε είμαστε τα καλοκαίρια μας!», έγραψε η Μαρία Αντωνά στην ανάρτησή της.

