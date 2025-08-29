search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025 17:04
ΚΟΣΜΟΣ

29.08.2025 16:22

Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

29.08.2025 16:22
harris_trump_2908_1920-1080_new
credit: AP

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα μέτρα προστασίας που παρείχαν οι μυστικές υπηρεσίες για την ασφάλεια της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ και αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές του 2004 Κάμαλα Χάρις, μετέδωσε σήμερα το CNN επικαλούμενο αντίγραφο μιας σχετικής επιστολής.

Η τυπική εξάμηνη περίοδος προστασίας για λόγους ασφαλείας της Χάρις, που ισχύει για τους αντιπροέδρους μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, είχε παραταθεί σε ένα έτος από τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν τη ρύθμιση. Η Χάρις πρόκειται να ξεκινήσει μια περιοδεία κατά την οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο με τα απομνημονεύματά της, που έχει τίτλο «107 Ημέρες».

Δεν κατέστη δυνατόν να βρεθούν άμεσα εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και της Χάρις για να σχολιάσουν την είδηση.

Η επιστολή προς την Χάρις, με χθεσινή ημερομηνία, αναφέρει ότι ο τερματισμός των πρόσθετων μέτρων ασφαλείας τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το CNN.

Ένας σύμβουλος της Χάρις δήλωσε στο CNN ότι η πρώην αντιπρόεδρος είναι ευγνώμων προς τις Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ για την αφοσίωσή τους.

Η Χάρις έχασε τις προεδρικές εκλογές του 2024 από τον Τραμπ, αλλά δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία το 2028.

Ο Τραμπ έχει επίσης καταργήσει την ομοσπονδιακή προστασία ασφαλείας και για άλλα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τον έχουν επικρίνει, όπως ο πρώην σύμβουλός του επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον. Τον Μάρτιο, έθεσε τέλος στην προστασία για τα παιδιά του Μπάιντεν, Χάντερ Μπάιντεν και Άσλεϊ Μπάιντεν.

1 / 3