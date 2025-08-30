Κάλας: «Δεν θα επιστραφούν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία αν δεν καταβάλει αποζημιώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία»

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι δυνατό να φανταστεί κανείς εντός της Ένωσης την επιστροφή ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία εκτός εάν η Μόσχα καταβάλει αποζημιώσεις.

«Δεν μπορούμε πιθανόν να φανταστούμε ότι… αν… υπάρξει κατάπαυση του πυρός ή συμφωνία ειρήνης αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στη Ρωσία αν (οι Ρώσοι) δεν έχουν καταβάλει αποζημιώσεις» δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους πριν από μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Η ΕΕ λέει πως ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 210 δισ. ευρώ έχουν παγώσει στην ΕΕ με βάση τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία και ορισμένες χώρες της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών, έχουν καλέσει την ΕΕ να κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία και να τα χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει το Κίεβο.

Όμως η Γαλλία και η Γερμανία -καθώς και το Βέλγιο που διακρατεί το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων- απορρίπτουν αυτές τις εκκλήσεις.

Υποδεικνύουν πως η ΕΕ προορίζει για συγκεκριμένο σκοπό μελλοντικά κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να αποπληρωθεί η υποστήριξη για την Ουκρανία και αμφισβητούν το αν υπάρχει νομική βάση για να τα κατασχέσουν.

Διπλωμάτες λένε πως η δημόσια συζήτηση στρέφεται τώρα στο πώς τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αφού σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

