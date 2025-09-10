search
10.09.2025 08:24

Μαρία Ιωαννίδου: «Μετά τον θάνατο της μητέρας μου είχα μείνει παράλυτη από τη στεναχώρια»

10.09.2025 08:24
maria-ioannidoy-new (3)

Για τη σχέση της με τον Φρέντυ Γερμανό και το τεράστιο κενό που άφησε στη ζωή της η απώλειά του μίλησε η Μαρία Ιωαννίδου, επισημαίνοντας ότι έκτοτε, οι δυσκολίες και τα εμπόδια ήταν συνεχώς στον δρόμο της.

«Ο Φρέντυ ήταν για μένα όλη μου η οικογένεια, ο πατέρας, ο σύντροφος, ο συγγενής μου, τα πάντα. Ήταν πολύ άδικο που πέθανε τόσο νέος, ούτε 65 χρονών δεν ήταν. Για μένα ήταν μια τεράστια απώλεια, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Η ζωή μου δεν ήταν εύκολη, αλλά πάλευα πολύ δυνατά με την τύχη και την κακοτυχία μου, προσπαθούσα να προχωρήσω παρά τα εμπόδια» είπε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός και χορεύτρια αναφέρθηκε στην εποχή που είχε χάσει τη μητέρα της, αποκαλύπτοντας ότι είχε μείνει παράλυτη από τη στεναχώρια.

«Το 1975, μετά τον θάνατο της μητέρας μου, έμεινα παράλυτη από τη στεναχώρια. Οι γιατροί μού είπαν ότι υπήρχε ψυχοσωματική κόπωση και ότι μπορεί να μείνω παράλυτη για πάντα. Δεν μπορούσα ούτε να φάω, ούτε να χρησιμοποιήσω χέρια και πόδια. Με πήγε ο Φρέντυ στη Βιέννη σε έναν μεγάλο καθηγητή, και χάρη στη θέληση και την πίστη μου κατάφερα να αναρρώσω. Έλεγα στον εαυτό μου ότι θα γίνω καλά και θα χορέψω με τον Βαγγέλη, και τελικά τα κατάφερα, παρά την ένταση και τη στεναχώρια εκείνης της περιόδου» τόνισε.

