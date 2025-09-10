search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:45
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2025 08:56

Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για τους haters – «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» (Video)

10.09.2025 08:56
eleni-voulgaraki-new

Την έντονη δυσφορία της αναφορικά με τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media εξέφρασε η Ελένη Βουλγαράκη, μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η ραδιοφωνική παραγωγός προσποιείται αρχικά ότι κλαίει, ενώ στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης, χαμογελώντας. Παρά το χιουμοριστικό περιεχόμενο, ωστόσο, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της με όλους εκείνους και εκείνες που γράφουν κάτω από τα posts της -όπως η ίδια λέει- την «εμετική τους ηλιθιότητα».

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» γράφει χαρακτηριστικά στο κείμενό της, χωρίς, ωστόσο, να εξηγεί σε ποιο σχόλιο αναφέρεται.

@voulgarakieleni

Το είπα. 😂😂😘

♬ original sound – hails

lanthimos-stone-festival-new
ΣΙΝΕΜΑ

Πάνω από 2.000 καλλιτέχνες του Χόλιγουντ υψώνουν φωνή για τη Γάζα και σταματούν να συνεργάζονται με ισραηλινές εταιρείες που «εμπλέκονται στη γενοκτονία»

sloukas-ellada-lithuania
MEDIA

Το Ελλάδα – Λιθουανία «απογείωσε» την τηλεθέαση της ΕΡΤ – Πρώτη θέση με μερίδιο ως και 60%

doukas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κοινό άρθρο των δημάρχων Αθηναίων και Σόφιας: Ζητούν από την Ευρώπη δράση για τον Ιμάμογλου

poland_drones_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Λήξη συναγερμού για τα ρωσικά drones, ένα έπεσε σε σπίτι χωρίς θύματα – «Ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους» ζητάει ο Ζελένσκι (video)

exxon mobil987- new
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει συμφωνία «δεκαετιών» για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

broxi new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025 10:44
