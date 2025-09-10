Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για τους haters – «Ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» (Video)

Την έντονη δυσφορία της αναφορικά με τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media εξέφρασε η Ελένη Βουλγαράκη, μέσα από ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.

Η ραδιοφωνική παραγωγός προσποιείται αρχικά ότι κλαίει, ενώ στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης, χαμογελώντας. Παρά το χιουμοριστικό περιεχόμενο, ωστόσο, δεν έκρυψε την αγανάκτησή της με όλους εκείνους και εκείνες που γράφουν κάτω από τα posts της -όπως η ίδια λέει- την «εμετική τους ηλιθιότητα».

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους» γράφει χαρακτηριστικά στο κείμενό της, χωρίς, ωστόσο, να εξηγεί σε ποιο σχόλιο αναφέρεται.

